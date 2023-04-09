【心理測驗】一隻蛋睇你有幾受歡迎！

你的答案，會反映你的受歡迎程度。（互聯網）

Happy Easter！說到復活節，不少人都會想起兔仔及復活蛋，而後者更象徵新生命，與節日有相呼應。今天不如就趁過節，以新生的蛋為主題，玩一道網上流傳的心理測驗題，看看自己的人緣吧！

【問題】

試想像你在經過草叢時發現了一隻蛋，你認為它有機會孵出甚麼動物？

A.雀仔

B.小雞

C.企鵝

D.蛇

【結果分析】

A.受歡迎程度 95%

個性成熟、隨和、易相處的你很受別人歡迎，到哪裏都可以輕鬆地與別人打成一片，好的個性亦為你的外觀增加不少魅力。

B.受歡迎程度 75%

你是一個外向且正能量爆棚的人，個性非常討人喜歡，常面帶笑容的你擁有很強的親和力，和別人相處時亦會主動找話題，且樂於助人，易給別人留下好印象。

C.受歡迎程度50%

理性而充滿智慧的你，很有自己的想法，做事有原則識大體，且非常能幹。但這樣的你有時會顯得難以接近，有些距離感。

D.受歡迎程度20%

性格多變的你會隨自己的心情而改變待人的態度，情緒易受別人影響，起伏不定，令人無所適從，與你相處時容易感到疲累。