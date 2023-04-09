3個護髮Tips　拯救染後受損髮質

近年流行漂髮，漂髮之後很快就會掉色，因此大家為了好看的髮色只能經常染髮。但染髮過程中的化學作用，容易為髮絲帶來傷害，日積月累頭髮就會出現乾躁、暗啞、毛燥、分叉等問題，頭皮狀態亦變得不好，甚至有掉髮危機。不過大家放心，只要及時在染髮後對頭髮進行細心護理，使染髮後仍然打開的毛鱗片回復關閉狀態，就可變回強韌、順滑。而在日常中一些護理步驟亦有助大家恢復髮絲健康。

貼士1：洗頭步驟很重要

經常染髮令頭髮變得毛躁和容易打結，因此在洗髮前要先梳順頭髮，以減少洗髮過程中頭髮打結造成掉髮。然後先用洗髮水再用護髮素進行洗護程序，就可以保持頭髮光澤。但謹記護髮素只能做到表面柔順的效果，想從根源撫平毛躁髮絲就要搭配髮膜，做齊洗、護、潤三個步驟，潤即是在日常洗護之後加上髮膜修復，尤其是在頭髮乾枯出現分叉時更需要髮膜的幫助。

貼士2：吹髮前用護髮油

很多人以為吹髮後才使用髮油，其實這是錯誤做法。應該在吹頭髮前，趁頭髮還有濕濕的感覺就先塗上一層護髮油，便有效滋潤毛鱗片，同時能將熱力對頭髮的傷害減到最低，令吹乾的頭髮更順滑有光澤。

貼士3：不同溫度吹髮

吹頭髮時不要貪快而使用高溫來吹頭髮，尤其是已經有損傷的染髮髮質更容易打開毛鱗片造成開叉。正確做法是，使用熱風時，頭髮與風筒保持一段距離，再由上而下吹乾。而且最好不要用一種溫度吹乾全頭髮絲，用熱風吹到頭髮大概7成乾的時候，就可梳順頭髮，再以冷風吹乾或者乾脆不吹風，讓頭髮自然風乾。

善用修護補色產品

經常洗頭，頭髮很容易掉色。不過若使用正確的洗頭產品，就可減慢掉色的程度，讓美麗髮色維持得更長久。染髮後不妨使用蘊含9成以上天然配方的Leonor Greyl的亮澤護色洗髮露和潤澤護色護髮素，兩款產品都是針對染髮髮質及髮色而作出修護，適合純素人士使用。想保持去街髮型靚靚，可使用Aveda推出的全新純素、多功能三重修復草本造型底霜，它能撫平毛躁髮質，同時深入修護重建、強化髮芯結構。而且造型霜能抵禦高逹攝氏230度的熱力傷害，能保護秀髮免受造型損害，讓女生可以隨時安心變髮。