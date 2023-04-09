楊超越官方谷胸相曝光　馮紹峰樂做失婚男人

在上海舉行的內地電視劇界盛事《2023電視劇品質盛典》昨晚（8日）在內地播出，男星胡歌、馮紹峰和林更新及雷佳音等出席領獎，全場最性感的，莫過於是以低胸裙「胸」猛上陣的內地女星楊超越。獲「全媒體關注品質劇星」的楊超越，在台上致詞時咪牌剛巧遮住酥胸，收花時花束也在心口，令不少網民大呼失策，幸好她的工作室已分享該造型的索照，笑言才可得以「止癮」。而林更新和王珞丹同得「全能品質劇星」獎，林更新笑言得獎感榮幸，希望下次可以再來外，由於他今年未有在社交平台上載任何近照，故他昨日（8日）突然分享最新相片，即引起網民熱討。

至於久未公開露面的馮紹峰獲「品質創造力劇星」，說身為上海人能在上海得獎及鼓勵，十分感動，期間當同樣獲此獎的男星李澤鋒，笑言不想再演出軌、離婚或要坐監的角色時，馮紹峰即插口說：「我覺得你不想演的角色，我很想演，沒演過。」不少網民笑言跟趙麗穎的他，竟開口想演失婚男人的角色，看來他很有感觸！

憑劇集《懸委大院》得「突破表演劇星」獎的胡歌，謙稱所飾的角色「梅曉歌」不完美外，更大談跟電視劇的緣分：「我是一名80後，和許多同齡人一樣，在那個物質相對匱乏的年代，每天晚上手持一份《每周廣播電視報》，和家人圍坐在電視機前，等待喜愛的節目或電視劇，是一天中特別幸福的時光。」自言小時愛看劇集《濟公》的他，說一直想感謝飾「濟公」的內地演員游本昌，幸運地入行後實現願望：「在《繁花》中成為了他的得意門生，我們一起合作了整整三年，在戲裏他是我的師傅，生活中更是我的人生導師，九十歲的他依舊深耕表演，在他身上看到最可貴的品質。」由於狀態十足，大批網民盛讚已為人父的他比前更有魅力。