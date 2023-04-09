思家大戰︱丁父憂後開工　莊思明講明今年唔結婚

藝人莊鍶敏、莊思明、姚子羚、蔡潔及蕭正楠等，晚上現身電視城，錄影李思捷主持節目《思家大戰》。丁父憂不久的莊氏姐妹花齊齊受訪，坦言心情已回復平靜，鍶敏直言：「後事已搞得差唔多，我哋開始復工。（接媽咪嚟香港一齊住？）有問過嘅，但佢想繼續留喺馬來西亞，習慣咗嗰邊嘅生活，同埋可以陪吓啲孫。」

記者打趣叫思明「努力」，再讓莊母抱孫，她不諱言：「盡快啦，我都等唔到幾耐，年紀問題嘛，不過今年唔會結婚喇，希望明年一次過『報喜』。（已經不設防？）呢排冇乜見到佢，楊明北上讀緊有關文化交流嘅短期課程，要過幾日先返。（好掛住？）又未去到咁，只係有啲唔慣。」

談到有份參演的新劇《一舞傾城》，二人齊聲表示聞訊會5月推出，直言相當期待，鍶敏補充：「因為成班女仔完全冇是非仲拍得好開心，我哋都開咗個群組，朝早喺度講早晨。」而思明於《隱形戰隊》內扮演的「淫媒」心理學家相當搶鏡，她開心回應：「好開心，不過身邊好多人成日叫我劇透，大家唔好咁心急啦，就快知道邊個係Big Boss喇。我今次個角色遭遇好慘，我都鍾意演呢啲慘慘哋嘅，好啱我，開心同嘈嘅角色留番畀家姐啦，哈哈！」鍶敏則透露稍後將飛來飛去帶貨：「我負責帶零食同護膚產品，都想拍嘢，不過剛復常，之前簽落嘅片約，要畀時間製作人去處理同溝通。」