思家大戰︱畀契仔嚇到怕怕　蕭正楠談生B：好深感受

久違幕前的蕭正楠昨晚（8日）錄影《思家大戰》，談到近況，他透露：「好耐冇見大家喇。（你去咗幾次馬來西亞。）都係做嘢啫，嚟緊都會再去，嗰邊有個地產商，請咗我同（黃）翠如做嘢，仲話會畀個超優惠嘅價錢我哋置業，又識咗好多新朋友，所以好有收穫。（真係買咗樓？）計劃中，睇吓個折有幾靚先。」

阿蕭又打趣在馬來西亞當上了湊仔公：「好長時間都湊住契仔，佢精力無窮，當我玩具咁，游完水、踩完車以為可以唞一唞，點知佢又再嚟！朝早7點就嚟敲門攞玩具槍射我，翠如仲被佢傳染咗有啲唔舒服，呼吸道出現咗少少問題，休息咗兩星期，依家好番喇，而契仔就繼續傳染咗畀佢媽咪同媽咪助手。」問到有否嚇怕他「生仔」？阿蕭坦言：「好深感受，不過驚得嚟又幾鍾意，小朋友真係玩好啲，見佢阿媽有時都幾勞氣。契仔好靚仔及乖，但一扭計真係邊個都搞佢唔掂，幾佩服湊住呢啲3、4歲小朋友嘅家長，好偉大！」

他又指過數天又要折返馬來西亞公幹：「不過嚟緊都要開始拍劇喇，而拍劇前我會先去廣州開個唱。（請翠如做嘉賓？）佢應承咗旅遊節目，要飛好多、去啲山旮旯嘅地方。如果佢得咪嚟囉，我當然想佢做嘉賓啦，因為佢啲魔音只係香港觀眾見識過，內地觀眾完全唔知，可以引領佢嘅魔音北上都係好事，畀人見識吓。」