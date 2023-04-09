王祖藍被囡囡話唔會再高　關心妍為囡囡送上兒童節驚喜

人們對兒童權益的關注度提高，所以近幾年不少家庭也會為子女慶祝兒童節，而藝人關心妍（Jade）也不例外。日前兒童節Jade為囡囡「心心」製作了驚喜，送了「角落生物」的玩具作為兒童節禮物，心心也難掩開心的心情。

近年將事業及生活重心轉移到內地的藝人王祖藍，早前就一家四口出席內地東莞的活動，鬧出了不少搞笑埸面，祖藍並將當日的點滴製成影片。大女Gabby在剪頭髮時，對正着吃香蕉的爸爸直言︰「確定你不會長高的，男生吃了香蕉，男生就不會長高了」，當爸爸聽了這句後，就原地呆着。

同樣近年一家也移居內地的男星吳尊，經常在社交網分享一家的生活點滴，近日他就上載一條影片，可見他跟一對子女到大草地踢足球及玩飛碟，其樂融融。其後更有網友留言︰「吳尊夫妻把孩子三觀教的很好，Neinei從《爸爸去哪兒》裏面就能看出來，不造作，大大方方」。

藝人陳凱琳早前誕下第3胎，老公鄭嘉穎要加把勁搵奶粉錢，除了搵錢之外，他一有空就與孩子們「放電」，可謂廿四孝爸爸。日前他上載了一條與囝囝Rafael玩飛鏢的影片，當中Rafael坐着爸爸的大腿擲飛鏢，最後誰會贏呢...