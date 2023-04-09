升級港式滋味　向本地美食致敬

香港貴為美食之都，除了外國「食」力，多年來，由地道小食至高級菜式，本地亦有數之不盡的港式風味，俘虜大家的舌頭。在這個4月，有高級中菜館推出變奏版的地道小菜，又或選用本地食材及品牌打造升級版菜式，向港式美食致敬。

精選本地食材與老字號品牌

要數港式美食，大家可能如數家珍，但講到追溯本源，尋找和了解本地食材和品牌，各位的認知度又如何？中環唐人館在這個4月推出限定的「香江 源材‧原味」菜單，行政總廚張嘉裕師傅指每道菜的主要食材到配菜，選用本地供應商和品牌，張師傅在傳統的基礎上再加以升級和改良，務求為客人打造最貼合港人口味的地道菜式。

叉燒是港式燒味的代表之一，這次選用肥瘦均勻的本地鮮黑毛豬脢肉，加柚子辣椒醬和百年老字號出品的玫瑰露醃製，上桌前還會點火輕炙叉燒，極富視覺效果，入口還有淡淡柚子香、酒香和辛香，更添滋味。本地三黃少女雞打造的腐乳煮赤米黑蒜雲吞永明雞，湯汁加入本地老店的老腐乳提香，再配赤米和黑蒜醬製作的雲吞，入口鮮美而不膩。

想吃海鮮，就想起避風塘小炒，一道橋底避風塘爆炒原隻軟殼龍蝦，選用於西貢魚排養殖本地軟殼龍蝦、粟米、檸檬葉和香茅等材料，加餐廳自家製XO醬，鮮味無添加，入口香辛惹味。從缽仔焗魚腸演變而來的缽仔焗流浮山淨化生蠔，加豆腐和傳統食材來炮製，香滑入味。主食推介本灣魚蝦蟹煮傳統片兒麵，傳統片兒麵會放湯享用，這裏選用本地超過75年歷史麵廠的片兒麵，脆油後再加本灣鰤頭魚、九蝦和膏蟹烹煮醬汁拌勻吃，之後再呷一口鮮魚湯，為這道懷舊菜式帶來新鮮感。最後以街頭小食作靈感設計的手工雪糕配農場雞蛋仔作結，讓客人一次過感受本地食材之美。

惹味煲仔小炒

提到港式風味，除了食材和菜式，烹調手法也富有地方色彩。灣仔香港瑞吉酒店潤中餐廳行政中菜總廚洪志光師傅在這個4月推出的「港式風味美饌餐單」，就是以他最喜愛的9道菜式配高級食材再演變。以前去快餐店，親民又惹味的鐵板餐廣受歡迎，洪師傅以此作靈感，以台灣白鱔代替雜扒，淋上砵酒和紅酒煮的醬汁，烹調出砵酒雙色洋葱燒脆鱔，惹味之中帶絲絲甜度。

啫啫雞煲、啫啫通菜煲等食得多，以台灣龍躉扣加十三香調味的鐵鍋啫啫龍躉扣，矜貴又美味，大大將這道經典菜式昇華。另一道沙嗲銀絲黑豚腩煲，明顯是向沙嗲金菇肥牛煲致敬，沙嗲醬加入花生碎粒，再加金菇和萵筍加添口感，是不吃牛肉人士的福音。

去大牌檔，惹味豐腴的內臟最適合用來佐酒，一道涼菜麻辣田雞扣，靈感來自洪師傅以前學師時製作的涼拌田雞扣，食材特別調校輕盈版的秘製口水汁和指天椒等配搭，辛香開胃。避風塘百花龍躉皮以魚皮釀蝦膠脆炸，蝦膠加入辣椒粉調味，添一份香辛。其他還有土魷海參小炒皇、粟米花膠羹、大澳蝦醬蒸鮮肉眼筋和豉油皇蝦籽炒生麵等選擇，總有一款合你心水。