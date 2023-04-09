丁子朗稱郭柏妍做好友　同何依婷拍咀戲驚傳緋聞

藝人何依婷與丁子朗今日（9日）出席無綫劇集《法言人》宣傳，依婷在活動開始後半小時才現身，她解釋剛拍攝劇集《NEWS新聞女王》，活動後又要趕回公司繼續拍攝，又自言工作壓力大：「因為想做好啲，畀觀眾睇到進步中嘅何依婷，所以花好多讀劇本。（面對佘詩曼壓力大？）唔止係佢，已經入咗行一段時間，想畀人見到進步，而且有阿佘喺度要做得更好，唔想拖累佢。」對於成為公司力捧名單之一，她稱沒有多想，有否在名單上都會努力做好自己，是對工作的基本尊重。同樣在力捧名單中的丁子朗坦言感開心，為他打下強心針。

提到丁子朗與郭柏妍傳緋聞，子朗拉開話題說：「何依婷話點解我哋拍劇冇傳緋聞，可能我哋啲戲太屎，哈哈！」他稱跟郭柏妍是好朋友，不介意與對方傳緋聞，當是為劇集宣傳。子朗跟依婷在劇中飾演情侶，問到兩人是否有親熱戲？依家婷表示有接吻戲，但只是蜻蜓點水，子朗透露剛開拍一星期便要拍接吻戲，該場戲令兩人由尷尬變得熟落，依婷補充說：「我同佢之前冇合作過，第一個星期就拍錫戲，我係好怕醜，啲人話我嫌棄佢，其實並唔係，但嗰場戲之後，大家就Friend咗。（擔唔擔心傳緋聞？）我諗冇乜機會，可能因為我年紀大過佢，應該傳唔出。」而丁子朗對緋聞大叫怕怕：「我唔想再傳緋聞。」