西安灑金橋美食街　老居民都捧場

想知道小吃街的美食是否地道，除了遊客，居民的反應最為真實，西安有多條美食街，但講到連當地人都愛捧場，灑金橋肯定是其一。這條看起來似平凡的老巷子，內裏原來有很多人氣陝西美食，連當地的居民都愛穿梭其中搵食，證明食物地道有水準。

陝西人愛吃饃，無論是利用饃夾各式肉來品嘗，又或是撕成小塊浸湯吃，總之會隨時見到饃的蹤影。來到店子「劉信牛羊肉泡饃小炒」，有牛肉或羊肉泡饃選擇，大塊肉配菠菜和粉絲，將饃撕成小塊泡湯一起吃，一碗已夠飽大半日，吃完再來一小口湯汁或糖蒜，去膩又滿足，泡饃小炒會配雞蛋、豆腐、粉絲和蔬菜，濃郁入味還帶一點辣勁，同樣是人氣之選。

另一款花乾夾饃也受當地人熱愛，花乾其實是豆製品，呈長條形薄片，會和雞蛋和其他蔬菜滷煮，饃中間切開先釀入一隻熟蛋壓爛，再加點花乾及海帶，灑點孜然粉和辣椒粉等調味，每一口都非常惹味。至於「楊天玉臘牛羊肉店」，即點即烤的饃夾滿了臘牛肉或羊肉，瘦肉和脂肪比例分布均勻，外脆內嫩富鹹香。除了原味烤饃，還有不同的口味，搶眼的千層玫瑰烤饃，抹玫瑰醬和果仁，再配提子乾、花生、瓜子和白芝麻等餡料，顏色漂亮、味道濃郁。

其他人氣美食亦多不勝數，老馬家胖子甑糕是排隊美食清單之一，糯米抹上煮溶的蜜豆、蜜棗和芸豆，香甜軟糯。想來一口熱湯，推介濃郁的肉丸糊辣湯，牛肉帶有強勁胡椒味，入口辛香，簡單配一塊烤饃已很美味，就連韓國飲食界名廚白種元來時都曾經品嘗過，可見其盛名。回坊馬二餃子館供應的牛肉韭黃餡餃子，皮薄多汁又飽滿。香港少見的油茶麻花，是當地傳統平民小吃，將麻花放在油茶內浸泡，加點芝麻、杏仁和乾果等配料一起吃，油香十足又帶甜味，早餐來一碗，暖胃又滿足。