和李靚蕾離婚並爆出連串是非的台灣天王王力宏,開始全面回歸,先在今年1月在美國賭城開騷後,昨日(8日)更宣布在今年6月10日於泰國曼谷舉行演唱會,是《ONE Leehom Wang一個王力宏》巡唱的亞洲區首站,他發文宣布開騷消息,並親自發聲「谷飛」說:「日日夜夜我閉着雙眼祈禱,will I see you in Thailand June 10th?來嗎?」宣布開騷,引起樂迷熱議,同時網上瘋傳一段王力宏「私密」片也成熱話!

片中見王力宏和台語歌天后江蕙激罕合體,王力宏十分投入的高歌《大城小愛》,封咪八年的江蕙則在旁打拍子,未有開金口。之後鏡頭一轉,見到林心如看得十分陶醉,原來她正欣賞老公霍建華唱《黃昏》。