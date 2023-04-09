炎明熹生日會4百幾蚊位被嫌少嘢食　粉絲反擊怒斥遭抹黑

人氣小天后炎明熹（Gigi）今日（9日）18歲生日，日前500名粉絲在西貢的酒店為她舉行生日派對，和粉絲們聚餐、合照及玩遊戲等的Gigi，被粉絲的熱情感動得數度落淚。但今日竟然有聲稱出席派對的網民出Post，粗口夾雜的鬧爆Gigi及其粉絲後援會：「畀咗四百幾五百蚊，食嗰三樣熱盤，每樣只限一粒！真係食人唔𦧲骨，真係佛都扯火，自己賺咗幾億㗎啦，嗰啲Fans成千幾人，每個平均收450蚊，都執75萬啦，食埋啲咁嘅垃圾！」

該貼文迅即引起網民熱討，幾乎全部都是力撐Gigi，認為收費完全合理，怒罵該網民扮粉絲，根本未有出席派對，是在網上偷圖後抹黑生事外，又笑他計錯數：「$450x500人=24萬，何來75萬？包酒店、布置、食物、T恤、閃卡機、巨型公仔等，何來賺錢？」、「用啲咁低莊嘅手法去詆毀一個小妹妹同佢啲粉絲，我覺得好可悲，我唔信真粉絲會講咁冇禮貌嘅說話，你一個post一句說話抹殺晒成個團隊所做嘅一切！」更有網民轉移焦點在MIRROR身上：「我係鏡粉，行過見到其實收費都好合理，有得見你嘅偶像，又有得聽歌，算係咁啦！」、「好過鏡團收咗人會費，然後又要畀多$480偶像見面費！仲要冇得食！」