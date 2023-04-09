相隔7年︱劉若英深圳開唱賣口乖：對這裏有特別情懷！

台灣歌手劉若英昨日（8日）於深圳舉行「飛行日」巡迴演唱會，是她繼2016年「我敢」世界巡迴演唱會後，相隔7年再度重返深圳開騷。這次巡迴演唱會於2022年從台北小巨蛋起航，一路走過倫敦、巴黎、新加坡，2023年終於來到內地首站深圳，劉若英感觸良多：「我對深圳有着特別的情懷，有很多朋友都在深圳，讓我有一種回到大本營的安心感覺。」這次也是她第一次將四面台演唱會帶到深圳，耗資億元台幣打造的豪華舞台突破距離阻礙完整搬運，飛天鯨魚和5米高的巨型抱抱熊坐落場館，反地心引力失根旋木、環環相扣極光天台、360度零死角旋轉舞台，奇幻驚喜令現場觀眾驚艷並震撼不已，而她亦精心準備了兩個全新亮眼造型送給大家，一開場先以一襲浪漫薰衣草紫色西裝紗禮服亮相，及後再換上桃紅平口帥氣褲裝，兩套全新造型讓現場的觀眾眼前為之一亮。

至於豪華歌單更是狠狠戳中歌迷的淚點，不僅有大家都耳熟能詳的經典曲目《為愛癡狂》、《一輩子的孤單》、《原來你也在這裡》、《成全》和《後來》等， 更有之前在網絡上歌迷呼聲很高的《聽說》、《愛的代價》等不常出現在演唱會歌單上的「冷門」曲目，前奏響起讓在場觀眾呼聲此起彼伏，爆發出感動的掌聲。歌手白安則以嘉賓身份驚喜亮相，一口氣帶來破億金曲《是什麽讓我遇見這樣的你》，《讓我逃離平庸的生活》，以及全新專輯《沒有人寫歌給你過吧》中的口碑之作《剛好》，立刻炒熱現場氣氛，即將到深圳舉辦個人巡迴演唱會的他說：「希望可以在巡演現場見到今天的每一個你。」

今次演唱會可謂一票難求，內地4站包括深圳、杭州、武漢、哈爾濱更是開票即秒殺售罄，劉若英亦即場為大家送上浪漫驚喜，重磅官宣「飛行日巡迴演唱會」將會加入武漢及泉州兩站。