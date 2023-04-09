張敬軒做許冠傑個唱嘉賓　皇上降呢小軒子緊張過考試

一連7場的「許冠傑此時此處演唱會2023」第2場已於昨晚（8日）圓滿完成。當Sam在Encore環節唱罷《半斤八兩》後便說：「今晚嘅特別嘉賓，係一位我好欣賞、現今年輕一代好有才華嘅歌手，佢又靚仔、又得意，唱歌唱得非常好，又識寫好多唔同嘅好歌。」隨即便介紹了特別嘉賓張敬軒出場，此時從舞台下升起的軒仔，立刻向Sam下跪以示對他的敬意，之後二人合唱了一曲《世事如棋》。

合唱後軒仔即多謝全場觀眾的掌聲，並笑說他今晚的表演有點像考試，很緊張：「其實今晚可以做Sam哥哥演唱會的嘉賓，係我整個職業生涯其中最重要嘅一晚，我冇諗過可以對住我哋嘅許冠傑先生唱歌，你係我哋嘅神。」

Sam即回應說軒仔也是皇上，軒仔則很謙虛表示：「喺你旁邊我係你嘅小軒子，琴日我有睇你演唱會，今日亦有睇你綵排，唱歌對你嚟講就好似與生俱來嘅事。」軒仔說很多錄音室前輩也表示Sam寫歌是很快的，只要靈感一到，很快便會有作品出來，他覺得Sam對樂壇的貢獻是超越很多方面的：「例如過往70年代初期，香港仍係以歐西流行音樂爲主，Sam哥哥不單止成功將廣東話口語寫入歌詞，亦令到喺歌唱上可以將廣東話嘅Vowel（韻母）唱得更好，而且聽Sam哥哥嘅作品就好似睇完一本獲益良多嘅書一樣，例如以吓呢首歌，喺我哋人生歴程中，就好似一支好靚嘅紅酒，隨住我哋人生閱歷不停增長，內裏嘅歌詞便變得愈來愈有意思，每一句變得愈來愈有智慧同深度，所以我今晚揀咗呢首歌同Sam哥哥合唱！」接着軒仔便和Sam合唱《沉默是金》。