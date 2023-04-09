袁澧林Tube Dress愈跌愈低　胡子彤搵錢先再打波

藝人袁澧林（Angela）與胡子彤今日（9日）現身香港國際電影節閉幕電影《送院途中》的首映，Angela 以黑色Tube Dress現身，影相期間裙子愈跌愈低，她解釋因裙子太大加上自己清減了一點，問到金像獎當日會否更性感？她笑言：「唔會，因為我都冇性感嘅本錢，我準備咗一條比較簡單嘅裙。」獲提名女主角的她自言對獲獎沒有信心。提到她早前為日本歌手Vaundy拍MV，問她是否想進攻日本？她說：「如果可以進攻日本都好，咁我要學好啲日本，我以前學過日文，但還晒畀老師。（有冇要求同MV導演二宮健合作？）原來好耐之前，我同佢見過面，當年電影節放映我演出嘅《白色女孩》，佢都在場，仲有合照，佢畀番張相我睇，但我忘記咗，佢話當年已經想同我合作，所以今次個MV就搵我。」

至於胡子彤在電影中飾演消防員，他自稱入行前曾夢想當消防員：「因為做消房係返一日放兩日，咁好適合我同時做運動員，依家好開心，喺電影可以涉獵呢個角色。」講到他再次重返棒球港隊，他稱最大原因是疫情期間可以停下來想一想，發覺自己最舒服的工作就是打波：「感覺好自由自在，可以做返自己。（做運動員會唔會阻在你拍戲？）暫時未，因為未開工，不過最大問題係啲錢使晒，所以要嚟緊要開工，搵咗錢先再打波。」