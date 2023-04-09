蔡思韵夥張艾嘉拍戲感尊重：不會當我是小孩！

藝人蔡思韵（Cecilia）日前接受HOY TV主播王凌燕訪問，暢談新戲拍攝點滴。於電影《燈火闌珊》中飾演張艾嘉女兒的她表示超級榮幸：「跟張姐合作過程中，感受到她不會當我們這些新演員是小孩，我覺得有種被尊重的感覺，因為她是以一個專業演員的身份去看待我們，然後對於我們在表演上的交流也會聽，關於演戲我們也會互相溝通，所以很感謝她沒有視我們為小朋友，尊重我們，大家都是專業演員一般去相處。」她表示最喜歡跟張姐的結尾：「不知為何當刻很感動，有一種很觸動的情緒突然湧出，覺得有種很微妙的母女感情。」

25歲便憑首次主演電影《幻愛》獲得影后的她自覺很幸運：「《幻愛》中角色是一個很有發揮空間的角色，我覺得每個角色都有可以玩味的地方，可以從中找到不同和相同之處，自己演過的角色太斯文，我快要演完所有專業人士，輔導員、社工，這次演建築師，很正派的感覺，我也希望可以挑戰不同面向的角色，作為演員，作為一個容器，希望可以有更多不同色彩。」

問到她說過最粗魯的話是甚麼？她笑指粗俗些的髒話也會有：「有些導演會問我，Ceci你會不會講髒話，你應該不會講吧！他們自己這樣覺得，我會笑笑說，不知道呢？有時候是人之常情，有時很生氣，沒辦法不用這些字去表達自己，這很正常，當然你在公開場合，不想給小朋友壞影響，也要控制自己。」