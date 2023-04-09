洪永城新節目體驗異國文化　印度豪宅激似博物館

藝人洪永城（Tony）任主持的無綫綜藝節目《成人教科書》，最新一集探討主題為「你我」，製作組透過來自3個不同國家—俄羅斯、韓國及印度的小朋友，帶觀眾及參與錄影節目的兩位香港小朋友認識以上3個國家的飲食、節慶、音樂、遊戲、運動等文化。有份參與錄影小朋友共有5位，分別是來自香港的何朗怡及吳柏翹、韓國的金炫志、俄羅斯的Daniel Arsiriy，以及印度的Shahan Chellaram。

期間劇組增設「Home Visit」環節，朗怡及柏翹在Tony帶領下，先後參觀了Daniel、Shahan及炫志的家，當中以Shahan的家最讓二人嘆為觀止，Shahan所屬家族為夏利里拉家族，家族豪宅佔地超過5萬平方呎，內裏裝修相當講究豪華，除有超大型天花板吊燈，亦有多不勝數的人物雕像，還有重要時節才開放的綵燈噴泉，每個角落均注滿藝術氣息，難怪朗怡、柏翹及炫志笑言好像走進博物館。

雖然家族如此顯赫，但Shahan未有半點傲氣，還謙稱每當有人讚他的家很大時都不懂如何反應，只能禮貌地以「Thank you」來回應。而當朗怡、柏翹及炫志參觀完Shahan的家後，三人對印度人的固有思想全面改觀，朗怡說：「我本身對印度冇興趣，但依家想了解佢哋多啲」，柏翹則表示：「我想識多啲印度嘅朋友」。