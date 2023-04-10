【是日通勝】

農曆閏二月二十

癸卯年 丙辰月 戊戌日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：破屋、壞垣

忌：置產、行喪

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：15、27、36

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：享天時地利人和，可放膽追夢，勿浪費時光。

金牛座：職場上要安守本分，低調不越界才可自保。

雙子座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

巨蟹座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

獅子座：做人要多為人設想，太過自私會破壞財運。

處女座：運勢平穩，毋須為生活操心，但要小心理財。

天秤座：財運有進步，但不能心存僥倖，要付出努力。

天蠍座：好人有好報，只要有顆善心可換來好人緣！

人馬座：好好錫住靈魂之窗，勿長時間玩手提電話。

山羊座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

水瓶座：幸福不是必然，感情關係是需要用心經營。

雙魚座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）兔 人緣旺

（跌）龍 事業差

鼠：信心不足，做事畏首畏尾，容易犯錯。

牛：諸事不順，易有意外，需注意交通安全。

虎：直覺準，分析力強，謀事無往而不利。

兔：拓展人脈好時機，易結識到真心朋友。

龍：是日沖煞，失魂落魄，事業進展不順。

蛇：疑心重易觸怒伴侶，要尊重對方私隱。

馬：事業運強，可望從工作中獲得成就感。

羊：自以為是，不聽意見，容易一再犯錯。

猴：忍耐力強，遇上麻煩友亦可從容應付。

雞：財運欠佳，意外開支多，銀包縮水快。

狗：趕快處理手上公務，接下來可輕鬆享樂。

豬：運勢起伏，脾氣差，人際關係出問題。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

三書六禮締結婚約

癸卯兔年，適逢雙春兼閏月，大家聽聞都知是締結婚姻最適合的年頭，無論是隆重或簡單，中式或西式，最重要是擇個良辰吉日，好多人會產生疑問，例如是否需要於同一天設宴招呼親友等等，其實擇日的關鍵是找出合適的日期，讓男女雙方正式簽下婚約（證明書）這一刻，同時間產生八字密碼出來，等同在吉日吉時互相交拜天地，是否設宴可另找日期慶祝。

上期文章提到一間公司、一個國家宣布成立的一刻，馬上就產生未來運程，因此如要結婚，先選擇合適雙方的日子來註册，其他事項可稍後安排。

當然婚娶禮儀按自己安排，傳統習俗如過大禮、上頭等，亦有些迎娶禁忌的。如迎親時，新娘出門前必須用紅傘蓋頂，隨之撒米，邊行邊撒，女方親友送新娘出嫁時，避忌寡婦、孕婦送親，還有安床忌、嫁衣忌、跨門忌、新娘過門首三天不可下廚做事等等。

結婚戒指代表男女雙方定情信物及一生承諾，不論男女，戒指都是戴在左手無名指上，亦同大家分享過，左邊是吸收意思，跟玄學風水同一理論。因篇幅有限，不能盡錄，但總結一句，擇日註冊是重中之重。不可掉以輕心。