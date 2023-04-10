娛圈單打︱反骨花旦晒行頭　財來有方使乜愁

蔣家旻（Angel）自從憑《美麗戰場》「反骨琪」一角奪得TVB最佳女配角後，整個人紅粉緋緋，行運行到落腳趾尾。除了高層將她列為力捧的「四大花旦」之一外，她早前更即興歐遊半個月，生活優哉游哉，羨煞旁人。

她更在社交網大晒歐遊靚相，靚人靚景非常吸睛，但最令網民嘖嘖稱奇，卻是伊人忽然一改慳妹作風，歐遊靚相張張有名牌包包傍身，包括H字頭名牌、價值約72,000元的紅色細袋仔、約38,400元嘅系列經典焦糖色「豬鼻包」，以及C字頭平底鞋等。再睇落去，原來伊人去年聖誕節已大晒「橙盒陣」，以堆積如山的名牌包裝盒作為聖誕樹飾物，非常貴氣。

伊人過去打扮低調，鮮以名牌裝身，現在一反常態，於是又引起網民對其忽然富貴的好奇。大家都知，娛樂圈是名利場，女明星財來自有方，若然搵到個有米碼頭，別說名牌加身，住豪宅揸靚車也是等閒事。於是又有口痕友謂，唔通Angel交了個富貴男友？

即係咁，Angel本身就是靚女一名，多人追不足為奇。但單從網民列舉的包包價錢，以Angel的收入負擔得起有餘。伊人貴為電視台力捧花旦，入行十多年，「反骨琪」一角更使她名利雙收，演技實力備受肯定，工作接踵而來。買包包獎勵自己，普通OL也做得到，又使乜咁敏感？

Angel一直熱愛演戲，曾揚言是否大紅大紫不重要，最重要是長做長有。如今終於攀上一線，晒吓包包證明有搵錢能力都係人之常情。何況伊人已大個女，網民總不能要求她永遠做鄰家女孩吧！