氣場勁「胸」走周冬雨　林允被封「紅地氈女王」

內地影壇盛事《電影頻道M榜暨中國電影大數據盛典》昨日（9日）在湖北荊州舉行，多位圈中重磅人物包括名導張藝謀、男星鄧超、易烊千璽、蘇有朋、周深、周冬雨、林允及江疏影等盛裝出席。

任何影壇盛事定必成為女星們爭妍鬥麗的戰場，在行紅地氈環節中以周冬雨及林允鬥得最激烈，最「胸」猛搶盡「峰」頭的林允，被網民封為「紅地氈女王」，指日子有功下，無論在造型及擺甫士等，她完全手到拿來，氣場愈來愈強，比「三金影后」周冬雨還強勁。周冬雨雖以「平板」身材見稱，但她出招玩「留前鬥後」，一襲大露背裙盡展優雅知性的「三金影后」氣質，期間她推介和胡軍及王一博合演、即將上映的新片《長空之王》，稱劇組合作氛圍超好。

去年被指報考國家話劇院「走後門」的易烊千璽，直至近來才開始活躍出席公開活動，身為票房靈丹的他，昨晚被頒發「年度影響力演員」，指他在2022年至2023年度共有4部電影上映，作品覆蓋超過2億人次，累計票房突破人民幣100億元。易烊千璽在紅地氈環節上，預告將有新歌推出：「除了演員之外，比如說音樂，也都還會繼續工作，我自己打小廣告，就是我自己打磨了一段時間的這個音樂作品，很快即將就要跟大家見面了。」