劉晨芝赴台雪卵　等足3年終達成

藝人劉晨芝（Adrienne）最近到了台灣，此行主要的目的並非旅行，而是雪卵，她近日在社交網分享雪卵過程，她表示：「終於完成雪卵啦，過程非常輕鬆，我每日去打針，每隔幾日會做血液測試同ultrasound， 第14日取卵，初頭有啲緊張，但過程非常簡單，麻醉後半個鐘醒返就取完卵啦，一啲痛都冇痛，第日就飛返香港，我其實可以喺香港打針，最後先返去台灣取卵，但最後留在台灣，每日狂食同周圍遊覽日行萬五步，仲去埋台中，九份同十份放天燈，去咗個 surprise 嘅旅行。」

她還貼心地提供雪卵貼士給有需要的女生：「記得食supplements、多運動，保持身心健康，我成個過程一滴酒都冇飲過呀！」Adrienne受訪時表示早在疫情前已有雪卵計劃，當年亦到了台灣，但醫生叫她先看中醫、食維他命以及少飲酒等把身體調理好，3個月後再回台灣雪卵，怎料3個月後就爆發疫情，故一等就等了3年多才成行：「今次好開心，終於完成咗之前想做嘅嘢，而且雪咗卵之後就唔使咁心急去搵男友或老公。今次體驗好好，我打算之後去多次，想雪多少少卵，到真係想做體外受孕就會將啲卵運去美國做。」