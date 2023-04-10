陳嘉寶舉家去泰國旅行　難得享受Me Time大「曬」美腿

女星陳嘉寶（Anjaylia）雖是3女之母，但天生童顏的她仍然充滿少女味，一向賢良淑德的Anjaylia罕有在社交網抱怨，她寫道：「對不起，我要放負，好憎執嘢，最憎執嘢，執行李都係，執完三份行李，依家仲要執自己嗰啲，我想發脾氣，唔係...係已經發緊。」跟住她連打4次「乞人憎」，她更自嘲執嘢「無適」乞人憎！

不過隔日她就回復正常了，原來她湊住三個女兒到泰國旅行，雖然有兩個工人姐姐同行，但可見她親力親為，自己一手包辦3個女兒的行李，當她飛抵泰國，老公Epaphras親到機場接四母女機，仲帶咗大束玫瑰花，難怪冧得她大讚：「黃先生接機甚有儀式感」，Epaphras不單是好老公，仲是好爸爸，帶埋杧果糯米飯畀女兒食，連工作姐姐都照顧埋，送上泰式奶茶凍飲，認真唔話得。

穿上背心牛仔短褲的她躺在沙灘椅上曬日光浴，她寫道：「孩子們有很多天沒有見過黃生了，所以昨晚黃先生接了我們機後，她們左一句爸，右一句Da的，完全沒我的事...實在太感動了，你們慢慢團聚，本人會好好照顧自己的，泰國，暌違四年，我來了！」見她悠然自得在享受me time。