告五人出道6年　跳級攻蛋炸爆舞台

台灣樂團告五人《第一次新世界巡迴演唱會【宇宙的有趣】》 日前舉行首場演出，出道第6年的他們「跳級」站上台北小巨蛋舞台萬人開唱，把台北小巨蛋變成銀河系、披星戴月帶著萬名歌迷飛向「宇宙九大行星」瞬移星球舞台，現場氣氛興奮，告五人一登場直呼「小巨蛋！」瞬間引爆歌迷沸騰尖叫聲；傳說中的樂團第4人、「雲安哥哥」潘燕山也驚喜合體告五人，成團以來的酸甜苦辣回憶湧現，更讓觀眾感動到眼濕濕。

告五人以洗腦神曲《你要不要吃哈密瓜》打頭陣開場，旋律一響令全場尖叫，萬人齊聲大唱並配上上萬顆獨創「你要不要變哈密瓜」互動手燈，場面震撼，讓小巨蛋瞬間變成萬人KTV包廂，緊接著又飆唱千萬點擊歌《愛人錯過》、《醜人多作怪》及《WEWE》等多首歌唱。正當全場陶醉時，堪稱告五人靈魂人物—潘燕山更現身舞台，雲安介紹說：「這個人對我們來說非常重要，對你們來說是個很熟悉的人，但很少見到，可是一定聽過他寫的歌，如果沒聽過你們應該就不會在這裏，他是《披星戴月的想你》作詞者，我的哥哥潘燕山！」告五人帶來一曲潘雲安、潘燕山兄弟共同創作的《迷霧之子》讓場面頓時溫馨，惹哭不少觀眾。

他們除了在演唱會中赤裸曝光演唱會後台的秘辛，也重現「黑畫面之旅」照顧每個角落的粉絲，突然其來打開社交網作直播，6000名歌迷瞬間擠爆雲端，也讓無法前來台北小巨蛋的歌迷們大喊「終於不再愛人錯過！」