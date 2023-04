韓國勁爆女團BLACK PINK剛於周六(8日)及日(9日)在日本東京巨蛋舉行兩場世界巡演《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN》,合共招待11萬觀眾,是組合相隔逾3年多再會日迷。她們除了演繹《How You Like That》、《Kill This Love》及《DDU-DU DDU-DU》等連串Hit歌,亦各自展開Solo舞台演出。

另外,韓國企業評價研究所近日公布「4月最具品牌價值女團」排行榜,BLACK PINK靠成員Jisoo推出Solo碟熱爆網絡,擊敗來勢洶洶的新女團NewJeans重奪冠軍寶座!