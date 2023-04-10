Crossover停不了！街頭x運動撞出新驚喜

運動品牌與街頭服飾品牌聯乘已不是新鮮事，但不同品牌自帶的風格元素，互相碰撞結合產生的新系列，還是會帶來精彩的火花，令人十分期待！今次FILA與法國藝術時尚品牌ÉTUDES Studio聯名帶來具有法式風情的紅藍主調服飾，既注入活潑運動元素，也加添了優雅時尚感；而PUMA與街頭品牌STAPLE則推出以著名學生報章《Gidra》為靈感的服飾系列，透過黃、黑、白配色宣揚多元包容精神。

紅藍法式風情

近年崛起的法式時尚品牌Etudes Studio與運動品牌FILA合作，以「網球公開賽」為概念，首度推出「OPEN COURT」系列。整個新系列從傳奇球手Björn Borg的優雅網球動作吸取靈感，結合當代藝術家Raymond Hains和Daniel Buren的畫作元素打造而成。服飾上加有趣味印花、藝術圖案，並配以乾淨利落剪裁。據悉今回採用的紅藍配色，除了是代表法國國旗顏色，還是雙方品牌的代表色，將優雅的運動風情呈現在大家眼前。

前衞配色設計

多次合作的運動品牌Puma與街頭時尚品牌STAPLE，今次帶來了以學生報章為靈感的Gidra系列。整體用上代表King Ghidorah（三頭龍）的黃色、黑灰色及白灰色，同時亦是向致力反歧視運動人士致敬。設計上更參考了報章的設計元素與風格，例如一系列T-shirt、運帽衞衣、半開胸連帽風衣和長褲，便是以King Ghidorah為概念設計。鞋履則分別有Slipstream及 PUMA Suede，兩款均飾有龍鱗元素，呼應了King Ghidorah的特色，設計別具個性。