一代笑匠吳耀漢憑《五福星》爆紅　兩度提名影帝身家過億

資深演員吳耀漢傳出死訊，入行將近50年的他參演過百套電影，更曾經兩度提名《香港電影金像獎》「最佳男主角」，影壇地位舉足輕重。出身富裕家庭的他自小讀名校，至15歲到英國留學時啟發演藝夢，由牙醫系毅然改讀戲劇，畢業後參演過BBC劇集，可惜於外國發展不順，於70年代回流香港，與太太經營髮型屋，卻在機緣巧合下，獲客人之一的金燕玲引薦加入TVB，為《雙星報喜》做創作，再由幕後做到上幕前，及後更於1975年創立先鋒影業，身兼演員及製作人，並獲許冠文賞識，參演《半斤八両》，打開電影之路。

擅長演喜劇的他憑突出形象深受觀眾喜愛，參演過《發錢寒》、《龍咁威》、《慌失失》、《提防小手》及《神勇雙響炮》等多套經典作品，而最深入民心的，就要數於「福星」電影系列飾演「大山地」，其中1983年上映的《奇謀妙計五福星》更為他帶來首個影帝提名。該系列電影令他登上事業高峰，有傳80年代他已身家過億，而他早年受訪時亦承認拍戲賺大錢，直指80年代片酬已達100萬：「當年清水灣、西貢別墅約100萬，我拍一部戲買一棟，租晒畀啲飛機師」。直至90年代中，他減產並舉家移民英國，半退休的他只偶然客串電影，如《一見鍾情》、《我老婆唔夠秤》，以及荷里活電影《盜墓者羅拉：生命之匙》等。2013年他正式復出，主演麥浚龍執導的《殭屍》，並於2019年透露患上腎衰竭而決定停工。

另外，他有兩段婚姻，早於21歲時不理家人反對，與一名英國女子結婚，他曾透露當年結婚純粹為了性愛，故僅維持了6個月後便離婚，及後遇上真愛、現任太太Susan，於1965年再婚並誕下3女1子，相愛58年令人羨慕，兒子吳嘉龍亦是圈中人，其兩個女兒則在2021年曾涉毒被捕。