中台過江龍　齊齊登港

每次去旅行，總會到人氣美食店朝聖，不過太多熱點，有時總會和某些名店失之交臂。幸好外國的過江龍店不時來港開設海外分店，近日又有中、台美食店齊齊來港，部分更有新店優惠，想搵好野食，隨時都得。

內地超萌貓咪烤肉

日韓燒肉店偏布全港，想嘗新的話，可以考慮近日進駐旺角的內地燒肉專門店貓抓烤肉，這間人氣烤肉店在內地已有32間專門店，店子以貓咪作主題，餐廳內貓蹤處處，尤其是看到「怕醜招財貓店長」，必定大呼好萌！食物以重慶風味為主，老壇子椒配肥牛是最佳配搭，肉嫩麻香，有指全球賣出過百萬碟。另外還有藤椒雞、藤椒牛舌、鳳梨梅花肉和蒜香豬五花等，想一次過品嘗多款美食，可以揀選貓抓全明星拼盤。吃過豐富的烤肉大餐後，記得來一客貓抓焦糖布丁，以肉球作設計的甜品，布丁配脆脆焦糖，可愛軟萌，客人亦可選甜心版黑、白雪花冰，又或以Oreo味」椰蓉味沙冰來配布丁，打造更豐富的層次。以貓麥草配奇異果、椰果調配的貓草茶，最適合用來解辣，新張期間成為會員，點選第2杯飲品可獲半價優惠。

台灣酵醋手搖特飲

台灣的茶飲店各有特色，台灣的酵醋手搖飲品店醋頭家近日於將軍澳開設分店，店子選用台灣天然釀造的陳年醋調配飲品，酸爽帶甜。為慶祝新分店開幕，店子推出3重優惠「呷住賞」，即日至4月15日的星期一至五晚餐時段，於將軍澳店選購手搖飲品滿指定金額，即送1份堂食的元元酸菜魚（每日限送50份）。4月21日至23日，客人在將軍澳店內追蹤指定社交平台，即可換1款中杯酵醋系列飲品（每日限100杯）。最後，在這個4月，客人於店子惠顧大杯手搖酵醋系列飲品，即送中杯同款飲品1杯（每日限100杯）。