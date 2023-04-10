So Surprise！快餐店期間限定新滋味

想快快脆脆解決一餐，連鎖快餐店是不少人的選擇，幸好香港不少快餐店並沒有因為大量需求而流水作業，反而不時搞搞新意思，帶來創意新食味，巴絲打就不用怕食到悶、食到驚了！

雞尾包 × 葡撻

港式地道美食的雞尾包、蛋撻食不少，可以想像到將兩者結合會是何種滋味呢？炸雞快餐連鎖店KFC最近就搞搞新意思，將好多巴絲打喜歡的港式包點來個Mix & Match，於即日起打造出全新的期間限定新品──椰絲雞尾包葡撻，於葡撻蛋漿內加入濃郁的雞尾包招牌餡料，再於葡撻面灑上一層糖霜，配搭鬆脆金黃酥皮，帶來豐富層次與食味，是一份既熟悉又新鮮感十足的港式滋味。餐廳更同步推出優惠6件禮盒裝連禮袋，一班人開心些牙話咁易！

明太子的粉紅浪漫

日本過江龍連鎖漢堡包店MOS BURGER總愛不時推陳推新，繼早前與人氣動漫角色大玩Crossover引起熱捧外，最近就以春暖花開的4月為靈感，推出全新期間限定的和風明太子吉列蝦漢堡，選用日本人氣食材的明太子配搭特色明太子沙律醬，帶來雙重鹹香滋味。餐廳更特意加入日本人氣料理的玉子燒與吉烈蝦，前者口感紮實豐厚又香甜，後者則香脆可口又肉質彈牙，配上源自新西蘭的芝士及新鮮清爽的椰菜絲和脆嫩海苔絲調味，口感超級豐富，為春日添上粉紅浪漫的幸福感！此外，品牌聯同Deliveroo推出外賣限定優惠，於4月11日起至24日，凡平台選購和風明太子吉列蝦漢堡套餐，即可免費獲贈脆脆薯角一份及免費升級大汽水。