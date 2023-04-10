中年好聲音｜林鉫徫慘被淘汰：我人生只得音樂！

無綫歌唱真人騷《中年好聲音》昨晚（9日）播出一集是爭入七強的第六部曲《友情合唱！淘汰選手助陣！》，最後李佳及顏志恒同樣獲得全晚最高分88分，羅啟豪獲得該回合的MVP，林鉫徫則慘被淘汰。

愈戰愈勇的李佳邀來被她親手淘汰的鄧家豪合唱《朋友別哭》，兩人合拍的表現令「奄尖魔人」伍仲衡「鬆手」給予17分高分，嘉賓評審巫啟賢以普通話大讚：「我好享受你的歌唱，整個過程好欣賞你的淡定，這種態度是決定一首歌的勝與敗。」另一位最高分選手顏志恒就邀來好兄弟魏嘉信合唱《千載不變》，兩人邊唱邊搭膊頭，螢幕播出二人參賽《中年》時的珍貴片段，歌曲尾聲時，眼淺的顏志恒抱緊魏嘉信爆喊，之後志恒講感受時再度淚崩：「呢份友誼冇可能係假，大家都係愛唱歌嘅人，我哋唔會勾心鬥角，我哋係互相切磋，特別唱《燕尾蝶》時，我哋由唔識到互相扶持，中間經歷咗好多嘢。」對於兩人真摯的演出，張佳添大讚：「一個字，Touching，志恒嘅眼淚，珍珠都冇咁真呀！Feel到你哋嘅兄弟情，同埋你哋唱得好舒服。」惟伍仲衡卻只給了15分，他解釋：「我都好感動，但我唔畀高分，因為呢隻歌唔係好啱比賽。」

至於在七強止步的林鉫徫對於被淘汰，她表示不少參賽者因為家人或工作，中途放棄比賽，她自覺幸福，因為一直沒有放棄，她揚言：「我嘅人生只係得音樂，《中年好聲音》對我嚟講只係一個車站，雖然我喺呢個站度暫時離別，但我相信好快可以喺另一個舞台度，再次見到大家。」