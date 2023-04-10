許冠傑請學妹Serrini做嘉賓　激讚作歌夠古靈精怪

歌神許冠傑（Sam）紅館騷進行得如火如荼，昨晚（9日）第3場有唱作歌手Serrini做嘉賓，阿Sam介紹她出場時說：「廣東歌需要承傳，所以每個年代都有啲好出色嘅歌手，我最近好欣賞一位新嘅創作歌手，佢同我有一啲共通點，就係識得作曲同填詞，佢仲係我香港大學嘅學妹，大家有冇聽過有首歌叫《油尖旺金毛玲》？大家應該估到佢係邊個，佢呢首歌同我首《尖沙咀Susie》有少少異曲同工，請大家用最熱烈的掌聲歡迎Serrini！」

在Serrini從台下升到舞台後，Sam便拿着木結他伴奏和她合唱《尖沙咀Susie》，Serrini唱罷後先多謝Sam邀請她為演唱會嘉賓，她的爸爸媽媽也有來到現場捧場，Sam立時問他兩在哪，但最後遍尋不獲。Serrini笑說現場觀眾應該不認識她，並會懷疑為何有一個看似很好生養的女生在台上出現，她接着對Sam說：「我爸爸好鍾意你嘅歌，你啲歌名例如《點解要擺酒》、《咪當我老襯》和《錢會繼續嚟》等，爸爸成日話好似我啲歌名。我有一啲好古怪嘅歌，但因為有Sam你呢個先河，所以我都唔覺得我啲歌名古怪，我鍾意寫咩都可以。」

Sam隨即表示很喜歡Serrini的歌，古古怪怪很得意，Serrini說：「其實香港大學有一個課程，每次頭數堂都係傾Sam你嘅作品，你係我哋香港好重要嘅Legacy。」Sam在台上作出多次多謝後，他便和Serrini合唱了他覺得很有意思的《無敵是愛》，他更放下結他，牽着Serrini的手繞場一周去表演這首歌，讓全場觀眾也可以感受到當中的那份溫馨。