酒後亂性　即場玩鋪勁

唔少人都鍾意落吧飲酒輕鬆吓，但只得一條友去飲悶酒，又真係幾無癮嘅，如果有個索女陪伴一齊飲，咁就發達啦！好似日本AV界嘅「陪酒酒吧系列」，當中招呼客人嘅陪酒孃唔單止樣靚身材正，更加樂於同客人上演即興床戰添！

偷雞出火

喺FALENO出品嘅《敏感巨乳酒吧孃》當中，桃尻香名芽係一間酒吧嘅紅牌陪酒孃，佢咁受恩客歡迎，梗係有原因啦！阿妹又甜美又好波，而且仲聽教聽話，客人想點玩都得！之但係，如果客人想同芽妹埋身激戰，又得唔得呢？本來酒吧係唔容許呢種行為，但係名芽為咗滿足恩客嘅慾望，一於拉埋客人喺酒吧嘅角落偷雞進行，最多大家嘅呻吟細聲啲囉！

神乳放題

於Prestige推出嘅《H Cup陪酒孃隨意服務》入面，擁有極富彈性神級H奶嘅河合明日菜，喺一間酒吧入面工作，負責一對一招呼客人，佢更會着上低胸裝露出大半球，任客人欣賞之餘，同時方便請客人食波餅，如果客人有需要，佢亦唔介意為客人提供前戲服務，甚至即場開戰都冇問題，總之明日菜以滿足客人嘅需要為優先，服務態度夠晒專業貼心呀！

聽教聽話

片廠S1炮製嘅《奇迹之美巨乳陪酒孃》，講述有「「九州第一Body」稱號嘅I奶美人山手梨愛淪落風塵，走去做陪酒孃，雖然佢個樣睇落好高傲，但其實耳仔軟過豆腐，而且聽教聽話，客人要佢剝光豬，佢就三扒兩撥剝清光赤裸裸示人，客人想體驗吓I奶嘅質感，愛妹亦無任歡迎！如果要梨愛表演吹奏，甚至嚟番場激戰呢？愛妹耳仔咁軟，畀客人氹兩氹，梗係會自動波埋牙啦！

簡評

喺3部作品中，本仙最鍾意桃尻香名芽主演嘅《敏感巨乳酒吧孃》，原因係芽妹可愛又嫩口，身材亦豐滿誘人，最過癮係佢偷偷同客人激戰時，為免發出呻吟聲畀其他人發現，於是佢就用手掩住對方把口，相當有挑戰公眾秩序嘅刺激感，不過大家唔好有樣學樣呀！