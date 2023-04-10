五月天驚喜現身　告五人受寵若驚

台灣樂團告五人昨晚在台北小巨蛋第二場演出，有師兄五月天做嘉賓，他們上周在高雄世為五月天高雄演唱會做嘉賓，曾在台上力邀師兄時當下沒成功，沒想到隔一周五月天驚喜現身，排開所有行程相挺到底，讓他們感到受寵若驚，直呼美夢成真。五月天阿信一上台說：「他們之前在台上邀請我們來小巨蛋，當時我們說了『NO』，後來想起來覺得很不好意思。」他話鋒一轉，開玩笑說：「所以今天我們5個人專程合體來跟你們說『NO』，是專程來拒絕的！」一番話讓全場笑聲連連。

阿信更笑說五月天本來已經買票要看，結果變成當嘉賓，還問「可不可以退票」，並虧告五人：「告五人可能是騙子吧，精彩度、穩定度，你們肯定在幾百年前就在小巨蛋開過演唱會了！」此話一出，犬青直呼：「這樣講害我們好害羞喔！」雲安也興奮直呼：「像在做夢！五月天來小巨蛋當告五人的嘉賓！一定會退款！」阿信不忘呼籲，希望全場歌迷繼續力挺告五人，將告五人的演唱會和音樂推薦給更多人知道，「如果最好可以，你們再一次回到小巨蛋唱給大家聽。」一番真心告白讓全場粉絲感動不已，告五人也承諾：「沒問題，到時候見！」