【是日通勝】

農曆閏二月廿一

癸卯年 丙辰月 己亥日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：納財、安床、裁種

忌：祈福、嫁娶、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、40、47

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：別因小挫折而胡思亂想，對自己要有信心。

金牛座：多做好事冇蝕底，可改善人緣，趨吉避凶。

雙子座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

巨蟹座：財運不錯，但要努力工作，不能心存僥倖。

獅子座：施比受更有福，幸運之神不會待薄好人的。

處女座：理財投資要有周詳計劃，一時衝動易中伏。

天秤座：愛情事業兩得意，懂得感恩，心情會更好。

天蠍座：生活充實，但身體已露出疲態，宜好好休息。

人馬座：尋找真愛不可等運到，是時候有所行動了。

山羊座：獲好運氣加持，按自己想法行事，得心應手！

水瓶座：財運稍遜，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

雙魚座：迎來平淡一天，不跟人比較就不會有煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 偏財旺

（跌）蛇 惹是非

鼠：趁午膳時間與同事互動，可帶來好心情。

牛：精力充沛，工作再忙碌也能輕鬆應對。

虎：得財不費力，適合與家人討論投資理財。

兔：偏財旺，有機會以超值價買入心頭好。

龍：受家事困擾，必須正視，逃避不是辦法。

蛇：是日沖煞，易因言語不合而惹上是非。

馬：小心處理文書，以免造成金錢上的損失。

羊：保持專注，投入工作，易獲眾人認同。

猴：許多事情需同步處理，讓你精疲力盡。

雞：早上抽空鍛煉身體，可令運勢旺上加旺。

狗：貴人力撐，即使謀事受阻亦能化險為夷。

豬：士氣差，做事不專心，易在競爭中落後。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

人氣、地氣、宅氣

潮流興講人氣，有人氣表示受人注目，尤其是明星藝人，有人氣者即行運，多粉絲自然紅，無人氣必受人冷落，難堪矣。顧名思義，也可理解為有人氣便活，無人氣便死得矣。

地也要有氣，有氣之地便有生機，古人也云：「葬來生氣」，有氣之地可福蔭後人，無氣之地，只有招禍而已，所以有云：「一地葬十墳，一墳富貴九墳貧」，便是這種道理。君不見之中環、灣仔、銅鑼灣，九龍之旺角、尖沙咀如此興旺，真係未衰過也。

住宅也要有宅氣，有氣之宅，自可使居住的人身體健康、人丁興旺、事業有成。無氣之宅便會令居住之人健康欠佳、人丁稀弱、事業難有理想發展。

店舖更加需要有氣，有氣之店必定人客如過江之鯽，生意興隆。若無氣之店舖，定必人客稀疏，想賺錢難於上天。君不見同一街之店舖，何解有些生意滔滔，有些拍烏蠅呢？此便是得氣與不得氣之分別也。