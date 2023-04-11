【生仔要高潮？】Ella憑行房經驗　貼中Selina佗仔

未婚有孕的台灣女星任家萱（Selina）昨日（10日）宣布BB「小腰果」的性別是男後，陳嘉樺（Ella）昨日在台北出席活動時，提到「老婆」Ella佗仔，她興奮的說：「超開心，我猜對了！」原來自從Selina早前宣布有喜後，身邊不少親朋均猜她是佗女，而Ella初時也猜Selina佗女，更希望是病逝4年的狗狗Pinky轉世投胎，但直到問了Selina一個關鍵問題後，就知對方一定是佗仔！

Ella原來是問Selina行房時有否高潮，Ella說：「我問她那一次有到（高潮）嗎？她說好像有，我那次也是到2次，所以生兒子。」爆老友房事，同時又「自隊」爆埋自己房事，語畢即令現場傳媒大笑不已。她續說加上有見有孕後的Selina，鼻子明顯變大，所以她掌握有高潮及鼻大兩大關鍵，立刻鎖定「小腰果」一定是男。

Ella以過來人身份勸Selina不要太緊張，要做個快樂媽媽，才能有快樂寶寶，又笑說自己不會生第二胎：「完全不會再生，我很理智了」。她透露已跟兒子勁寶說即將有多一個弟弟「小腰果」：「我看不出來他開不開心，倒是昨天玩得很開心，很像個孩子王，他有跟小腰果說希望你玩得開心。」另外，日前到內地拍攝新一季《乘風破浪》的Ella，對於網上瘋傳她在初舞台奪第一名，她說暫時不能透露任何細節，只說現在要早睡早起。