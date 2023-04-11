外賣Gin員︱李幸倪送消夜畀Fans　轉頭被呃五百

英皇歌手李幸倪（Gin Lee）昨晚（10日）開live，除了跟歌迷分享工作日常，期間即興為fans買消夜兼親自送上門，化身「外賣Gin員」，驚喜十足。當時已經係晚上九時半，Gin Lee開live表示自己剛收工，未吃晚飯又肚餓，遂決定買消夜獎勵自己，同事提議到「消夜勝地」太安樓，期間她忽發奇想大派福利：「不如買埋消夜畀你哋食啦，有冇人喺港島區，橫掂自己肥，不如大家一齊肥。」Fans們頓時起哄，而且反應熱烈，不斷phone in，期間有KOL加入「戰團」，表示自己剛開完會，公司在銅鑼灣，Gin即爽快答應買消夜送上他公司，隨後再有fans phone in表示自己同處銅鑼灣，Gin一口答應會送上消夜。

到達太安樓後，Gin即order點心，等候期間，一眾fans收到風，直奔太安樓跟她合照。除了點心，她又到便利店買雪糕，遇上小fans時又請她吃雪糕，十分窩心。Gin坐車到銅鑼灣時，她問fans有甚麼跟她的消夜交換，有fans留言以錢交換，Gin大讚好提議，笑說：「Delivery charge好平，廿蚊都得。有人話變魔術畀我睇，期待期待。」到達銅鑼灣後，Gin下車時已有fans在場等候，送上外賣後，Gin便逐一跟他們合照，隨後便轉場到KOL的辦公室。

上到辦公室，KOL一看到Gin便大呼：「我到依家都好難以置信。」又對Gin說：「我唔係變魔術咁簡單，我要報答你。」他着Gin拿出五百元，然後表示會將她的五百元變成一千元，只見KOL手上的五百元慢慢變色，變成一千元，但Gin仔細一看，問道：「呢張係菲律賓錢嚟㗎喎⋯⋯」對方直認不諱：「我冇話係港幣喎。」一眾正在看直播的網民紛紛留言：「世紀騙案！」、「都話唔好信魔術師。」、「快啲報警！」Gin繼續自言自語：「我張五百蚊去咗邊？」十分搞笑。見Gin「念念不忘」，KOL便給她一個復仇機會，二人玩「非洲撲克」，三盤兩勝，如Gin勝出兩次，便可贏回五百元。結果對方直落三盤獲勝，Gin慘敗，更在直播結束前「奉勸」一眾網民：「千祈唔好再玩啤牌，同唔好玩魔術。」笑料十足。