開騷唔安排Encore　趙學而感觸落淚自嘲肉酸

歌手趙學而昨晚（10日）聯同香港業餘管弦樂團於灣仔新伊館舉行音樂會。甫開場樂團先奏出動畫《天空之城》音樂，隨後穿上閃亮銀色長裙的學而隨着音樂步上舞台，並以她的經典作《我恨我是女人》正式為音樂會揭開序幕，之後她便跟觀眾打招呼，感激大家在長假沒有去旅行留港支持她，表示今次音樂會主題是「On Going」，指這幾年間大家或會遇到不如意事，需要檢討情緒向前行，故希望能藉自己的歌曲帶給大家溫暖及鼓勵，之後便唱出《每隔兩秒》。是次音樂會歌單還包括了一些她從未於台上表演過、及其他歌手的作品。

學而表示近年也有歌曲能給予她力量和共鳴，但笑指若要她於台上演繹會「搞唔掂」，定必忍不住感觸起來，隨即便邀請樂團奏出《假使世界原來不像你預期》，自己則當聽眾坐在一旁欣賞，期間更感觸落淚，現場觀眾即為她遞上紙巾予她抹眼淚，場面溫馨。到音樂會尾聲，學而忽然主動要求重唱《尋人》，之後再以一曲《尋開心》為音樂會畫上完美句號。

完騷後她指雖然今次只開一場但已夠喉，表示與管弦樂合作有很大可能性，若有機會或可再合作，談到在台上感觸落淚一幕，她笑言綵排時已經想喊：「我就係咁嘅人，聽到呢個見到啲畫面，加上頭先嗰個都攞住手機燈，我真係好易喊，睇劇都喊，喊住唱好肉酸。（諗起乜嘢咁感觸？）生活、工作、家庭、愛情，好多好多嘢。」至於重唱《尋人》並沒特別原因，覺得歌曲表達一種希望，她希望大家也找到家人、朋友或愛人一起走下去：「尤其呢幾年疫情，大家又有朋友移民，所以如果身邊多一個人係會開心啲。」談到音樂會不設安歌環節，她解釋今次流程以管弘樂團為主導，例如設有中場休息時間，有人觀眾或會感不習慣。

剛在上月底度過52歲生日的她，表示為避人潮暫未有旅行計劃，問到生日願望？她笑指年紀大當然想身體健康：「我數字大，但心境仍然係死𡃁仔，哈哈！健康係最緊要，有氣有力玩咩都得！」