張繼聰晒17歲青澀照　Edan寸爆留言：我啱啱出世

憑電影《窄路微塵》入圍「第四十一屆香港電影金像獎」、並首次獲提名「最佳男主角」的藝人張繼聰，於社交網晒出自己17歲時的照片，並有感而發寫下長文：「依張相係1997年，17歲，啱啱入演藝學院影嘅，你睇吓我係幾咁嬌豔同埋欲滴？嗰時第一次參加學校嘅舞台劇製作，唔係做演員喎，而係做舞台助理，即係打雜，乜都要做，辛苦到飛起，依個係校規，每位新生都一定要做，但係捱完之後，將來做演員你就會明，企上台，其實有幾多人幫緊你，超級好嘅體驗，所以到今日，我都對身邊嘅每一位工作人員，抱住超級感恩嘅心，多謝老師們嘅苦心！」他更對自己立下宏願，無論多艱難也要成為出色的表演者，他指26年已過，回想一路走來的路並不易行，更多次鼓勵自己「頂埋佢！」感恩時至今天自己仍是一位表演者。

他表示下星期便是金像獎頒獎禮，坦言心情難免緊張：「贏輸，真係唔係重點，重點係佢硬係未到，硬係唔知點咁，不過咁，可以去到呢一步，都算係咁啦。」最後他又對相中那個17歲的自己説：「我冇辜負你嘅演員夢，會繼續劈落去！」

大批圈中好友紛紛按讚留言表示支持，好友龔嘉欣説：「有幸同你合作過，你不斷投放去諗每一場戲，點樣再好啲，幫助對手一齊去完成，嗰份演員嘅用心投入真係唔係個個都做到呢個程度，欣賞你」。而男團MIRROR成員呂爵安（Edan）則留言：「Wow 我啱啱出世」，被網友笑他撩交打，阿聰即留言回覆他：「一陣乳臭末乾嘅味道飄過。」