Pricerite實惠消費券震撼賞 突發！向會員發放過百萬張消費優惠券
2023年04月11日 13:00
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(客戶提供)
【特約報道】Pricerite實惠突發宣布向會員派發過百萬張消費優惠券，優惠券會自動存入各會員P-Coin戶口，毋須另作申請。除此之外，Pricerite實惠亦計劃在4月不定時向特選會員發放多張震撼優惠券，有關優惠將涵蓋傢俬、家品、家電等等。如不想錯過震撼優惠，會員就要密切留意P-Coin戶口了。
除了發放消費優惠券，Pricerite實惠全線分店及網店同步推出多項激抵優惠。全場傢俬即減高達1,200蚊，指定家品系列折上折，而且亦有一系列消費券限定傢俬、家品激減優惠，抵價到超乎你的想像。所有優惠產品先到先得，售完即止。想入手至抵產品，立即去Pricerite實惠搶購喇！
Pricerite實惠《消費券震撼賞》優惠活動
日期：4月4日至5月1日
分店：全線分店、網店、手機APP
傢俬部優惠
全場傢俬即減高達$1,200*
購物滿 即減
$12,000或以上 $1,200
$9,000 $900
$6,000 $600
$3,000 $300
芝華仕
FELIX
兩座/三座位電動雙彈鉸布藝梳化
化白色/黑色
原價：$7,699/ 8,699
特價：$4,899/ 5,699
SERENO
三櫃桶雙層床
多種顏色/尺寸
原價：$5,499
特價：$3,999
儲物架需額外購買 03
STALPE
六門兩櫃桶高身電視組合櫃
多種顏色/尺寸/款式
原價：$4,399
特價：$3,499
ALBA
摺合餐檯連兩椅/四椅
白橡色/灰橡色
另可配單門儲物櫃
原價：$3,399/$4,799
特價：$2,599/$3,399
Proflex
FORTUNA
人體工學高背扶手轉椅
黑色/灰色
原價：$2,199
特價：$1,599
家品部限定優惠 4月4日－13日
全線寢室產品 照價額外85折
全線家居衞生產品 照價額外9折
消費券限定家品優惠
門口地墊
370W x 570D mm
幾何圖形深灰色
原價：$19.9
特價：$9.9
除塵轆套裝
(附除塵轆 x1個+替換裝 x 2個)
原價：$29.9
特價：$9.9
清潔吸水海綿百潔布 (6片裝)
原價：$9.9
特價：$9.9/3包 (18片)
$3.3/包 ($0.55/片)
塑膠圓形曬架連12夾
藍色
原價：$19.9
特價：$9.9
真空衣類壓縮袋
800W x 1100Dmm
原價：$19.9
特價：$9.9
纖維枕頭
450W x 680Dmm
白色
原價：$69.9
特價：$24.9
Pricerite Pet限定優惠
全線寵物食品9折
寵物產品優惠 4月4日－13日
N&D法米納
幼貓糧 1.5kg
純雞肉及石榴配方
(意大利製)
-專為肉食動物設計，最符合自然營養配方
-100% 非基因改造
原價：$300
特價：$270
Meadowland
低敏配方全犬糧 (鴨肉) 5kg
(紐西蘭製)
-鴨肉適口性佳，非常適合食慾不佳及挑剔的狗狗
原價：$588
特價：$529.2
以上優惠受條款及細則約束。
●貨品圖片只供參考。
●貨品價格以購買當日Pricerite實惠收銀系統之價格為準。
●如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。
●◆以單一發票折實後金額計算；不適用於送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用；此推廣可與其他優惠同時使用，包括其他會員積分推廣(指定公屋居屋及私樓傢俬優惠除外)；如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權
●貨品數量有限，售完即止
●床褥試用服務受條款及細則約束。
門市資料：http://crmg.ly/b5
優惠詳情: http://crmg.ly/x3
消費優惠券詳情: http://crmg.ly/x4
下載手機APP: http://crmg.ly/x5