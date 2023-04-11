Pricerite實惠消費券震撼賞　突發！向會員發放過百萬張消費優惠券

2023年04月11日 13:00
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    (客戶提供)
    【特約報道】Pricerite實惠突發宣布向會員派發過百萬張消費優惠券，優惠券會自動存入各會員P-Coin戶口，毋須另作申請。除此之外，Pricerite實惠亦計劃在4月不定時向特選會員發放多張震撼優惠券，有關優惠將涵蓋傢俬、家品、家電等等。如不想錯過震撼優惠，會員就要密切留意P-Coin戶口了。
    除了發放消費優惠券，Pricerite實惠全線分店及網店同步推出多項激抵優惠。全場傢俬即減高達1,200蚊，指定家品系列折上折，而且亦有一系列消費券限定傢俬、家品激減優惠，抵價到超乎你的想像。所有優惠產品先到先得，售完即止。想入手至抵產品，立即去Pricerite實惠搶購喇！
    Pricerite實惠《消費券震撼賞》優惠活動
    日期：4月4日至5月1日
    分店：全線分店、網店、手機APP
    傢俬部優惠
    全場傢俬即減高達$1,200*
    購物滿 即減
    $12,000或以上 $1,200
    $9,000 $900
    $6,000 $600
    $3,000 $300
    芝華仕
    FELIX
    兩座/三座位電動雙彈鉸布藝梳化
    化白色/黑色
    原價：$7,699/ 8,699
    特價：$4,899/ 5,699
    SERENO
    三櫃桶雙層床
    多種顏色/尺寸
    原價：$5,499
    特價：$3,999
    儲物架需額外購買 03
    STALPE
    六門兩櫃桶高身電視組合櫃
    多種顏色/尺寸/款式
    原價：$4,399
    特價：$3,499
    ALBA
    摺合餐檯連兩椅/四椅
    白橡色/灰橡色
    另可配單門儲物櫃
    原價：$3,399/$4,799
    特價：$2,599/$3,399
    Proflex
    FORTUNA
    人體工學高背扶手轉椅
    黑色/灰色
    原價：$2,199
    特價：$1,599
    家品部限定優惠 4月4日－13日
    全線寢室產品 照價額外85折
    全線家居衞生產品 照價額外9折
    消費券限定家品優惠
    門口地墊
    370W x 570D mm
    幾何圖形深灰色
    原價：$19.9
    特價：$9.9
    除塵轆套裝
    (附除塵轆 x1個+替換裝 x 2個)
    原價：$29.9
    特價：$9.9
    清潔吸水海綿百潔布 (6片裝)
    原價：$9.9
    特價：$9.9/3包 (18片)
    $3.3/包 ($0.55/片)
    塑膠圓形曬架連12夾
    藍色
    原價：$19.9
    特價：$9.9
    真空衣類壓縮袋
    800W x 1100Dmm
    原價：$19.9
    特價：$9.9
    纖維枕頭
    450W x 680Dmm
    白色
    原價：$69.9
    特價：$24.9
    Pricerite Pet限定優惠
    全線寵物食品9折
    寵物產品優惠 4月4日－13日
    N&D法米納
    幼貓糧 1.5kg
    純雞肉及石榴配方
    (意大利製)
    -專為肉食動物設計，最符合自然營養配方
    -100% 非基因改造
    原價：$300
    特價：$270
    Meadowland
    低敏配方全犬糧 (鴨肉) 5kg
    (紐西蘭製)
    -鴨肉適口性佳，非常適合食慾不佳及挑剔的狗狗
    原價：$588
    特價：$529.2
    以上優惠受條款及細則約束。
    ●貨品圖片只供參考。
    ●貨品價格以購買當日Pricerite實惠收銀系統之價格為準。
    ●如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。
    ●◆以單一發票折實後金額計算；不適用於送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用；此推廣可與其他優惠同時使用，包括其他會員積分推廣(指定公屋居屋及私樓傢俬優惠除外)；如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權
    ●貨品數量有限，售完即止
    ●床褥試用服務受條款及細則約束。
    門市資料：http://crmg.ly/b5
    優惠詳情: http://crmg.ly/x3
    消費優惠券詳情: http://crmg.ly/x4
    下載手機APP: http://crmg.ly/x5