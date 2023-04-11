Pricerite實惠消費券震撼賞　突發！向會員發放過百萬張消費優惠券

【特約報道】Pricerite實惠突發宣布向會員派發過百萬張消費優惠券，優惠券會自動存入各會員P-Coin戶口，毋須另作申請。除此之外，Pricerite實惠亦計劃在4月不定時向特選會員發放多張震撼優惠券，有關優惠將涵蓋傢俬、家品、家電等等。如不想錯過震撼優惠，會員就要密切留意P-Coin戶口了。

除了發放消費優惠券，Pricerite實惠全線分店及網店同步推出多項激抵優惠。全場傢俬即減高達1,200蚊，指定家品系列折上折，而且亦有一系列消費券限定傢俬、家品激減優惠，抵價到超乎你的想像。所有優惠產品先到先得，售完即止。想入手至抵產品，立即去Pricerite實惠搶購喇！

Pricerite實惠《消費券震撼賞》優惠活動

日期：4月4日至5月1日

分店：全線分店、網店、手機APP

傢俬部優惠

全場傢俬即減高達$1,200*

購物滿 即減

$12,000或以上 $1,200

$9,000 $900

$6,000 $600

$3,000 $300

芝華仕

FELIX

兩座/三座位電動雙彈鉸布藝梳化

化白色/黑色

原價：$7,699/ 8,699

特價：$4,899/ 5,699

SERENO

三櫃桶雙層床

多種顏色/尺寸

原價：$5,499

特價：$3,999

儲物架需額外購買 03

STALPE

六門兩櫃桶高身電視組合櫃

多種顏色/尺寸/款式

原價：$4,399

特價：$3,499

ALBA

摺合餐檯連兩椅/四椅

白橡色/灰橡色

另可配單門儲物櫃

原價：$3,399/$4,799

特價：$2,599/$3,399

Proflex

FORTUNA

人體工學高背扶手轉椅

黑色/灰色

原價：$2,199

特價：$1,599

家品部限定優惠 4月4日－13日

全線寢室產品 照價額外85折

全線家居衞生產品 照價額外9折

消費券限定家品優惠

門口地墊

370W x 570D mm

幾何圖形深灰色

原價：$19.9

特價：$9.9

除塵轆套裝

(附除塵轆 x1個+替換裝 x 2個)

原價：$29.9

特價：$9.9

清潔吸水海綿百潔布 (6片裝)

原價：$9.9

特價：$9.9/3包 (18片)

$3.3/包 ($0.55/片)

塑膠圓形曬架連12夾

藍色

原價：$19.9

特價：$9.9

真空衣類壓縮袋

800W x 1100Dmm

原價：$19.9

特價：$9.9

纖維枕頭

450W x 680Dmm

白色

原價：$69.9

特價：$24.9

Pricerite Pet限定優惠

全線寵物食品9折

寵物產品優惠 4月4日－13日

N&D法米納

幼貓糧 1.5kg

純雞肉及石榴配方

(意大利製)

-專為肉食動物設計，最符合自然營養配方

-100% 非基因改造

原價：$300

特價：$270

Meadowland

低敏配方全犬糧 (鴨肉) 5kg

(紐西蘭製)

-鴨肉適口性佳，非常適合食慾不佳及挑剔的狗狗

原價：$588

特價：$529.2

以上優惠受條款及細則約束。

●貨品圖片只供參考。

●貨品價格以購買當日Pricerite實惠收銀系統之價格為準。

●如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權。

●◆以單一發票折實後金額計算；不適用於送貨費、安裝費、塑膠購物袋費、傢俬尺寸修改服務及其他服務費用；此推廣可與其他優惠同時使用，包括其他會員積分推廣(指定公屋居屋及私樓傢俬優惠除外)；如有任何爭議，Pricerite實惠保留最終決定權

●貨品數量有限，售完即止

●床褥試用服務受條款及細則約束。