再推消費劵　和親友開心Share特式中菜

中菜菜系選擇多元化，由老少咸宜的一盅兩件，到麻辣惹味的川菜，以及不同地區的風味菜，隨時可以品嘗得到，新一期消費劵即將到手，多間中菜廳推出了新菜單，一於約親友開心食番餐啦！

淮揚盛宴

中菜各地菜系各有特色，淮揚菜就以刀工和河鮮等揚名，銅鑼灣十里洋場近日推出十里珍饈百味宴，淮揚四小品包括有無錫煙熏䱽魚、酸辣福花、花雕醉花螺和菜脯花生豆乾火雞腎，緊接有矜貴的火瞳雞燉翅、鹹鮮的滬式醬油大虎蝦、滋補的黃魚蓉脆皮花膠、肉嫩的紫蘇鮑魚炒鴿脯和香濃的牛肝菌和牛炒飯，最後以燕液楊枝甘露作結。指定會員惠顧此套餐，可享二人同行一人免費優惠。另外，客人亦可以用優惠價選購太雕十六乙壺、2小時無限暢飲指定佳釀，提升品味體驗。

時令食材

中菜講究不時不食，當造食材入饌更添美味。美味廚於春季推出多款新菜式，味道層次都相當豐富，而且選用不同的應季食材。避風塘春筍配蝦膠外脆內彈牙，選用鮮味的春筍配搭，是應季版的港式風味。鮮香麻辣水煮田雞，田雞以油燒至7成熟，再加花椒和辣椒等香料配搭，川香惹味。醬燒三葱石鍋黃鱔，滲出葱香和濃濃的醬香。至於普寧豆醬肉鬆炒春菜，蔬菜加入普寧豆醬，鮮爽甜美，無論配酒或米飯都咁合適。

滬江本幫菜

上海的名菜八寶鴨、醃篤鮮、紅燒肉等大家耳熟能詳，其實當地還有很多出名菜式，高級中菜廳澐 · NUVA和上海佘山世茂洲際酒店中餐廳彩豐樓合作，選用多款上海直送的食材入饌，於4月11日至15日、18 日至22日推出滬江珍味饗宴。5道菜午餐的滬上馳名小冷拼有茉莉花香熏鱈魚和松露素齋，經典的菜式還有酸辣芙蓉鮮羹、外婆紅燒肉煨鮑魚、芋艿鹹肉燜菜飯和正山小種奶茶酪。至於8道菜晚餐，先以時令鮮果拼打開味蕾，精美江南三色碟有15年花雕醉紅花蟹、松露醬焅時菜心和話梅櫻桃小蘿蔔，其他有清燉獅頭醃篤鮮、梅隴鎮乾燒大花蝦、陳釀花雕蒸鰣魚、五精玉液嫩豆苗等小菜，點心有灌湯南翔小籠包和手工黃魚春卷，最後以清甜的陳皮百合沁五夫蓮子作結，加指定價錢還有醇酒配對，讓客人充分感受上海本幫菜風味。

香檳配點心

通常歎點心，大多會配不同種類的茶湯，中環新派中菜館口利福現時於每個月的第一個星期日會推出Good Fortune Club早午餐盛宴，客人可任點任食傳統點心，包括有新設計的金筍蝦餃、魚籽帶子香菇燒賣、紅菜頭蝦蟹餃、青檸葉香麻辣牛肉球、蝦多士 、上湯金黃脆粉粿、香菇沙葛素春卷、手切豬頸肉椰菜餃配沙茶汁、黑松露和牛蜂巢芋角和菠蘿黑豚叉燒酥，其他還有蒜蓉拍青瓜白蘿蔔、重慶辣子雞翼、椒鹽金磚豆腐及XO醬脆炸蘿蔔糕等，選擇相當豐富。除了點心，還有野菌蟲草花飄香荷葉飯、薑汁芥蘭苗、精選時蔬和蝦籽葱油撈麵配脆炸瑤柱絲等小炒和飯麵，另外有燒味和新派的豆腐雪葩、斑蘭花生醬西多士和麻雀仔等甜品。早午餐包括1瓶指定香檳，用來配點心相得益彰。

健康素點心

素食熱潮持續，沙田凱悅酒店沙田18和素肉品牌植廚合作，於4月推出素點心系列，蒸素肉紅棗糯米餃以糯米燒賣作靈感，糯米加紅棗和素肉蒸煮，混合豆香和紅棗香。蒸素肉榨菜餃以鮮菠菜汁做外皮，素肉餡料加榨菜和翠玉瓜粒，加添口感。另外還有蒸素肉紅菜頭餃、蒸素肉梅菜包和香脆素肉辣醃菜春卷，美味又健康。

川香羊肉

肉厚而富獨特息的羊肉，別以為只於冬天享用。由即日至5月31日，四川餐廳麻辣燙推出四川春季羊肉盛宴，冷盤的水晶羊肉凍，油花分明又有口感，串串羊配自家京葱醬汁，啖啖惹味。香辣羊崧鍋巴和脆米餅一起吃，加添口感。其他還有霸王羊架、椒鹽脆皮小羊腿、葱爆羊肉配黃金脆頭和京燒脆皮羊肉等，讓人吃到停不了口。

惹味烤魚

燒得辛香熱辣的川味烤魚，最適合和朋友分享。銅鑼灣湘川私房菜名館近日推出90分鐘任食烤魚串燒，烤魚可揀招牌酸菜、沸騰麻辣或香辣豆花口味，魚種可揀青江魚或江團魚，前者肉質細嫩無腥味，後者鮮甜多肉，再加上10多款烤魚配菜，夠晒滋味。串燒則有超過15款，除了牛肉、雞肉和羊肉外，還有雞軟骨串、羊小腸串、羊筋腩串等選擇。放題另設10多款任食美食，如鎮江水晶餚肉、桂花鐵棍淮山、脆奶一口酥等，每位客人會送蒜茸粉絲蒸元貝1隻，加指定價錢可任飲汽水、特飲及樽裝啤酒，冰凍啤酒配烤魚和串燒，簡直完美。