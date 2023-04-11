東冲有料到：新年快樂！泰國潑水節又來了！

泰國曼谷及大多數省府的潑水節會於4月13至15日登場，無論是本地人抑或旅客都可盡情濕身一番！（胡慧冲提供）

剛剛香港荔枝角及九龍城分別舉行了潑水節活動，而泰國曼谷及大多數省府的潑水節則會於4月13至15日登場。芭堤雅為4月15至19日，但當地基本上早於4月13日已可以玩樂一番了。還有一個省府Pra Pradang於4月21至23日舉行，但由於較少香港旅客前往該地，所以不特別介紹了。

曼谷方面，基於相隔了3年再度舉辦潑水節活動，所以今年誓必大搞！例如於泰國旅遊局將於Chula大學後方舉行大型的潑水節活動，當然有泰式潑水，還有加入韓式、日式及印度式元素旳潑水節活動，夾雜了塗泥漿及散七彩粉末等新鮮玩意，並且加插花車巡遊及音樂表演等。另外無論是Siam Square及CentralWorld外圍，以及Khaosan Road都有相關活動，反而一直以來作為最受本地人及旅客歡迎的潑水節活動熱門地的Silom路，截稿前當地市政府沒有任何相關封路搞活動的公布，真的是出人意表！但願4月13日會有奇迹出現。

這段時期前來泰國旅遊，要小心濕身及着涼！現時泰國的天氣勁熱，一旦參與潑水節活動濕了身，上落的士一冷一熱，非常容易會惹上傷風，大家要多加留意！也有很多朋友詢問潑水節期間當地的食肆及夜市會否照常營業？其實這視乎每家店主的經濟情況而定，條件許可的會趁這幾天關門休息，之前生意一般的也可能會繼續開店，難以一概而論。以翟道翟市場為例，根據以往經驗，一般都有約7、8成攤檔於潑水節期間開檔。

至於大家擔心的塞車問題，於潑水節期間基本上都不太嚴重。事關曼谷很多居民來自泰國不同省府，趁這段期間都會回到自己的家鄉過年，再加上公眾假期不用上班，所以路面情況得以大大紓緩。

如果這段期間大家身處泰國的話，記得歡度潑水節了。

胡慧冲