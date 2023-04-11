話題耳機巡禮　有款過濾埋空氣？

真無線耳機我們不時介紹，但若追求澎湃音色及功能多樣性的話，大耳牛式耳機始終是較佳選擇，最近市場不約而同有幾款話題新作，即睇！

淨化空氣

Dyson Zone自去年公開後已叫不少科技迷期待，歷經6年時間開發的它即將在港開售。實物所見，它採用一體成型設計，由植入磨打的特大耳罩、高密度泡棉耳墊、柔軟頭帶組成，並內置40mm釹磁單元，頻率範圍由6Hz至21,000Hz，配合智能號處理技術，減少失真帶來逼真音效。試聽發現耳機的中高音如人聲、樂器聲均表現通透清晰，而低音「煲」一段時間後也見雄渾有力，用戶亦可經專用App微調中低音及均衡器，打造個人化音色。

降噪方面，首先其特大耳墊完全覆蓋耳朵，已起被動降噪作用，同時耳機共有11個麥克風，每秒監察環境聲音384,000次，從而消除高達40dB的環境噪音。用戶可點擊耳罩兩下在降噪ANC及通透模式間切換，相當方便！聽歌以外，它另一「爆」點是過濾空氣，隨附的口罩用磁力就能吸附在耳機下，接駁一刻過濾功能即自動啟動，濾網能捕捉99%小至0.1微米的微粒污染，並提供三段風速調校。實測磨打聲浪輕微，對聽歌沒有影響，而且高風速時會有一股涼風打來臉上，炎熱時使用有降溫作用呢！

萌爆二代

Razer發光貓耳耳機Kraken Kitty最近推出後繼型號V2 PRO，最大改進是貓耳可以拆下來換上兔耳或熊耳，並有千萬色燈光，比上代更萌更過癮！聲音由50mm單元輸出，支援7.1聲道環迴音效，並附有可拆式HyperClear麥克風。它透過USB-A有線方式跟電腦連接，進行實況直播時其耳罩燈光可跟觀眾進行互動。

光能充電

Adidas RPT-02 SOL是市場上少數支援太陽能充電的耳罩式耳機，頭帶藏有由瑞典太陽能企業Exeger開發的 PowerFoyle光感電池，可將自然光和人造光轉化為電能，因此在太陽或者燈光下都充到電，官方表示充滿電可持續播放80小時，超級長氣！耳機本身以87% 再生塑膠製成，造型硬朗，並支援IPX4 防水級別，適合戶外運動時佩戴。