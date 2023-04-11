許冠傑演唱會送驚喜　首現雙嘉賓落力提攜後輩

歌神許冠傑（Sam）昨晚（10日）完成第四場的紅館演唱會，每晚的嘉賓均是來自不同年代及不同類型的歌手，首三晚演唱會嘉賓只有一位，但第四晚嘉賓卻有兩位，其中一位是60年代樂隊D'Topnotes成員Christine Samson推薦的小妹妹，Sam在台上表示：「1964年有一首好好聽嘅意大利情歌，我喺2004年將佢填咗中文歌詞，歌名叫《親親我面》，當時我同Sam's Angels經常會喺演唱會唱呢首歌。估唔到19年後，我在上星期收到Christine Samson嘅電話，佢依家係歌唱老師，佢話佢有一個學生叫做Georgina Henderson，只有16歲，係外國人，但佢唱《親親我面》好有感情。」於是Sam請對方出場並合唱《親親我面》。

至於第二位嘉賓是陳凱彤，Sam指凱彤是其好朋友，讚對方靚女，唱歌又好聽，兩人合唱《無敵是愛》後，凱彤感謝對方的提攜，並讚揚：「我覺得Uncle Sam好犀利，因為佢係廣東歌嘅歌神，因為你，我先可以再次踏上紅館，多謝你仍然記得我。」另外，Sam's Angels昨晩特意捧場，完騷後Sam與眾人一起拍照留念，回憶滿滿。