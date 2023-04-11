告別冰冷　可愛系Gadget　

數碼產品經常予人冷冰冰的感覺，但其實只要加點圖案，再冰冷的Gadget也變得可愛，例如以下幾款就與Disney合作，萌度爆燈！

紀念百年

自動畫誕生之初，Disney工作室就開始使用Leica (當時的Leitz徠茲) 相機和投影儀創作複雜的動畫分鏡，為紀念該工作室成立100年，兩大單位最近攜手推出Leica Q2 迪士尼「奇妙百年，奇遇有你」特別限量版相機。設計靈感源於1937年由著名動畫師Don Towsley創作的一個動畫模型手繪版，相機白色主體印滿米奇草稿圖案，頂板也印上米奇全身像，機背屏幕左上角刻有「Disney」字樣，右上角刻有限量版編號，設計相當有心思。另外，跟機隨附一個印有原版迪士尼圖案的特別版防塵袋和一條特別版繩帶，令收藏價值進一步提升！

米奇磅重

MOMAX Smart D智能體脂磅繼蜘蛛俠款外，最近推出米奇老鼠版，全彩色印刷每隻老鼠均表情各異，造型可愛。功能方面它採用BIA(生物阻抗分析)技術進行數據測量，自動分析用戶17種不同身體數據，包括體脂、水分、基礎代謝率、蛋白質、骨質密度及內臟脂肪等，全部數據均可透過專用手機App實時看到。

好友齊集

知名配件品牌CASETiFY不經不覺已與Disney第四度合作，全新「米奇與好友」聯乘系列將米妮、高飛、唐老鴨、黛西和布魯圖等人氣角色，放在手機殼、 AirPods保護殼、MagSafe卡套、Apple Watch錶帶、無線充電板、Macbook 和iPad保護套等配件之中。同期仲有由米奇剪影串連而成的手機掛繩，照顧Fans不同需要。