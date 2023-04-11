被跳舞耽誤的Band仔︱Anson Lo新歌搵Dear Jane一齊Rock

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最新派台歌《Money》回歸跳唱風格，最近他特別邀請樂隊Dear Jane合唱該曲，並重新編製成Rock爆版本，驚喜萬分。

Dear Jane對今次合作十分開心，可以大玩久違的Band Sound，主音Tim表示：「多謝阿Lo邀請我哋一齊去玩呢隻歌，亦都畀到好好原因我哋去放肆一吓，玩番Rock N'Roll，因為近排出歌都少掂Rock嘢，今次係好好Excuse（理由）！」對於《Money》完全改頭換面，Anson Lo聽過後都感到十分興奮：「自己未出過Band Sound嘅歌，今次都算係滿足自己，仲可以有搖滾式咆哮。」今次Anson Lo為這個Rock版，不僅以Band仔造型示人，就連台風都Rock爆，Tim見識過後坦言：「平時大家喺鏡頭前見到阿Lo係跳舞，但今次完完全全以唔同嘅肢體語言玩呢隻歌，見到佢Enjoy，我都好開心！」

講到首度合作，Dear Jane大讚Anson Lo極有潛質做Band仔，Howie說：「一直以來大家一講到阿Lo 就會諗起跳唱，但今次同我哋玩Band Sound完全Carry到！聽錄音已經覺得好正，而今日只係拍攝Video，但就有上台玩Live嘅興奮同感覺。」Nice也和應道：「佢係被跳舞耽誤嘅Band仔，玩Live一齊玩啦！」Tim自言最初認識Anson Lo就覺得對方很有魅力：「跳舞好鬼勁，但唔係跳到啲step好勁，而係有一種好自然內在散發出嚟嘅Charm，呢樣係我好欣賞。」

對於被Dear Jane盛讚，Anson Lo不禁道：「大家推到咁高，我都唔知講咩好。」他指可以跟對方合作是人生的榮幸，並大爆：「尋晚同屋企人講大家係超級興奮，因為我家姐係佢哋粉絲，一聽到竟然反問我話竟然可以同到你哋合作！今次真係冇想像過可以做到嘅嘢，所以好多謝你哋！」又大讚他們是一隊多元化的樂隊。