林鈺洧望公司畀機會入劇組：做醜角都唔介意！

應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱及季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏下午（11日）聯同一眾《中年好聲音》參賽者包括李佳及顏志恒等，到深水埗參與慈善活動，為長者送上愛心飯盒。

林鈺洧表示今次已是第2次參與此活動：「之前同同屆佳麗徐麟以私人性質嚟派飯，所以都幾熟手。」平日亦有做義工的她，直言希望幾年內以個人名義開辦善團：「主要想幫劏房戶、露宿者同被虐兒童，依家想做多啲熟習下從中偷師。」她指做善事並非做生意，無論有否成立善團也會繼續做。而許子萱就指曾參與幫助長者及白血病小朋友，亦曾往偏遠山區幫小朋友驗眼：「如果將來林鈺洧要幫手，我可用以前做金融同管理嘅知識幫手。」至於梁超怡稱在外國曾幫助露宿者清理居住地方，派飯則是首次。另談到4月將為新劇開工，她坦言很緊張：「我演陳煒年輕版，希望有機會向佢偷師。」問到身旁兩位港姐會否有興趣拍劇？林鈺洧説：「好想呀，希望公司畀機會，乜嘢角色都想試，醜角都不介意。」許子萱則表示想挑戰拍劇和當主持。

同場的李佳表示也是首次派飯予長者，感覺是很開心，希望自己的學生也可有機會一同參與。她指自參加《中年好聲音》後多了學生報名學唱歌，但她因應付比賽間中要請假，感謝學生對她體諒，而近期愈唱愈強的她，更被評審視為大熱門，她表示對奪冠信心是有：「決賽係直播形式，講求臨場表現，到時盡量做好自己。」她指其他參賽者各有優點，自己則看好龍婷。