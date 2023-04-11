唔止撞樣咁簡單！「翻版Edan」神還原本尊朗誦名場面

洪永城主持之節目《成人教科書》請來11歲的小六學生蔡施齊加入「男孩扮靚室」，經大改造後，原想打扮成MIRROR人氣偶像盧瀚霆（Anson Lo），出來卻被指似足另一成員呂爵安（Edan），就連Edan本人也覺撞樣，早前於活動笑言施齊大個仔後定必是一位靚仔。其實施齊跟Edan除了外表相似，他同時也是品學兼優、文武雙全的學生！就讀九龍區名校的施齊曾參加中華少年兒童電影配音大賽奪優異星獎、校際田徑比賽跳遠季軍以及ROBOFEST機械人大賽香港區選拔賽中多個項目的冠軍等。

如此具人氣，譚仔雲南米線（譚仔）特別邀請他拍攝宣傳片，施齊穿上「譚仔小學校服」，朗誦《米線》一詩，自信的表現，抑揚頓挫，加上倣效Edan的小學時期的朗誦技巧，拍攝時現場的工作人員也讚嘆是神還原。施齊說：「這是我人生第一次拍廣告，十分感謝譚仔給予機會，是人生一次好好的經驗。因為我小時候也曾經參加過朗誦比賽，所以也沒有太大難度，我也看過Edan哥哥的朗誦片段作參考。」施齊補充道：「我十分欣賞Edan哥哥，我希望長大後可有他現在傑出的成就。」

除了請施齊朗誦拍宣傳片，譚仔更邀請到ViuTV劇集《和解在後》女主角蘇雅琳(Ivy So) 於明天（11日）出席譚仔活動，將跟大家分享拍攝點滴與趣事。