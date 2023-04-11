余德丞遊日餐廳拍片又出事　4人行嗌兩碗飯被插失禮

前無綫藝人余德丞回復自由身後百足咁多爪，開咪做DJ兼亮相ViuTV做主持，仲積極經營網上頻道，雖然去年與網紅好友拍片批評一間香港餐廳難食，遭店主入稟索償，幸最後法官下令撤案。不過轉頭佢又再出事，近日佢再與同一網紅好友合作，一行4人去到日本秋葉原一間餐廳用膳，期間店主問佢哋係咪用膳抑或只係拍片，余德丞直指感愕然，仲嚇親表示：「燥底喎佢好似。」

及後佢哋想點菜時老闆行開咗，背景傳來有人疑似扔碗嘅聲音，其中一位男主持就解釋日本老闆通常唔容許食客於店內拍攝：「嚟日本拍嘢我已經預咗㗎啦，因為我以前嚟日本呢，我喺日本店影一張相都畀人X。」又指因身在遊客區才較為允許。4人總共嗌咗兩個魚生丼，進食時只細聲講嘢，又指店主不但冇再招呼佢哋，期間唔小心影到店主，對方仲面露不滿，佢哋憶述：「刻睥住你。」並將鏡頭對準店主放大。余德丞續指認為店主「好慘」，午飯時間都只得佢哋一枱客，又發現店主忽然熄冷氣，以為店主想趕佢哋走，但其實係已賣完食物先提早關店。

影片一出即惹來網民圍插，直指佢哋唔尊重日本文化：「入嚟掛住講嘢唔食嘢， 四個人嗌兩碗飯，人哋不滿好正常」、「有畀錢唔代表要比人X，前提你冇失禮在先。偷影人又點解釋？」、「店主係大反應，但睇番始作俑者，同佢哋之後嘅行為，都好失禮香港旅客」，事後該網紅頻道則澄清係得店主許可先入內拍攝。