雞排妹洩漏網紅私隱案敗訴　被判監禁4個月及罰款12萬

台灣藝人「雞排妹」鄭采勻（原名鄭家純）2021年與網紅陳沂直播爆罵戰，期間她先在直播說出對方首4號手機號碼，再在社交網貼出後6碼「色號」卡，暗示並洩漏陳沂的手機號碼，被控違反台灣個資法，今日（11日）台北地院判決出爐，雞排妹敗訴被判有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元台幣（約3萬港元），可以上訴。「雞排妹」上庭時解釋無意洩密，是有網民留言回覆時貼出陳沂的照片及姓名才引人聯想，陳沂接到陌生電話也與她無關，又辯說陳沂公開了她手機全碼，但她只說了陳沂的「4碼」，兩人根本不對等，而被指控有影射成分的社交網文章，對象亦非陳沂，並指平常都有使用色號習慣，否認技術性洩漏陳沂的個人資料。

陳沂則表示自手機號碼被公開後，持續被網民瘋狂致電，每天她都以淚洗面，長達1年半處於不安，但礙於手機號碼綁定了許多資訊而未能更換，更指摘「雞排妹」完全不認錯、惡意拖延訴訟，認為對方犯後無悔意，而檢察官則指雙方在直播前鬧不快，「雞排妹」卻以公布陳沂的手機號碼解決衝突，認為「雞排妹」是公眾人物，應該更注重隱私權，卻做錯誤示範，建議法官從重量刑。