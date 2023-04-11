Runa Rei　和味俄妹愛扮嘢

角色扮演（Cosplay）之所以多人參與，同日本動漫文化大受歡迎有着密不可分嘅關係，正如今日為大家介紹嘅Runa Rei最叻扮嘢，除咗係一位性感女Coser，亦係標準日本動漫及電玩迷。

典型ACG迷

愈嚟愈多靚女喺網絡上經營社交平台，而為咗吸引多啲支持者，往往會上載一啲性感相，甚至玩埋 Cosplay ，化身動漫迷熟悉嘅性感角色，希望人氣可以進一步飆升。喺俄羅斯出生嘅Runa Rei，本身好鍾意日本嘅ACG文化（即Animations動畫、Comics漫畫同Games遊戲），先後參加過多次電競比賽，仲做過打機女主播，之後再主攻Cosplay活動，並喺2020年開設社交帳號，分享自己嘅精心打扮。

白滑激凸

如果大家有睇過Runa Rei嘅社交網，就會發現佢好鍾意向支持者派福利，絕大部分Cosplay造型都勁性感，嗰對車頭燈分量十足，頻頻唧出一條深長嘅乳溝，加埋肌膚白滑，效果真係超養眼。之但係阿妹聲稱自己起初唔係刻意賣弄性感，只係因為本身鍾情嘅動漫角色都係身材玲瓏浮凸嘅索女，先令佢喺無心插柳之下成為網絡爆紅嘅性感女Coser。

值得一提，Runa Rei多次獲邀參與日本嘅Cosplay活動，又拍攝咗一系列寫真，仲開始喺網上出售個人寫真集添！而為咗方便喺日本發展，佢走咗去學日文，睇嚟佢對Cosplay事業都認真噃！