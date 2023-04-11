歎完紅酒轉場有下文︱汪小菲來港密會　莊鍶敏：佢話佢係單身！

汪小菲本月初飛往台灣與子女見面，順道打點生意，原來近日已秘密來港。日前東網收到讀者爆料，指汪小菲在中環德輔道中一間高級餐廳用膳，約晚上7時半，身穿深色西裝及長褲的他，與一男一女友人在餐廳內，相隔20分鐘，穿上黑色皮褸配長裙、梳起髮髻的莊鍶敏步入餐廳，明顯經過悉心打扮。

撇甩友人二人世界

她被安排坐在汪小菲身邊，2人全程有說有笑，之後陸續有其他朋友加入，汪小菲心情大好，似乎未受與大S的官司及與女友張穎穎傳「分」訊影響心情。除了佳餚美食，他又開紅酒暢飲，整晚氣氛高漲，用餐近3小時至10時半，一行近10人才飽醉離開，汪小菲與友人在門外寒暄，之後逐一握手，當中包括莊鍶敏。

汪小菲道別後與一男一女步行離開，莊鍶敏則呆在原地按電話，相隔不夠一分鐘，莊鍶敏快步走向汪小菲方向，並在畢打街附近跟他們會合，再沿四季酒店方向前行，相信是意猶未盡，有意到酒店續攤。本跟在男女友人身後的汪小菲與莊鍶敏，逐漸與友人拉開距離，變成二人世界，他們愈行愈埋，最終肩貼肩，期間言談甚歡，表現親密。

事後莊鍶敏接受電話訪問，對於跟汪小菲飯敍，她說：「有朋友約我出嚟食飯，去到先知汪小菲都在場。（好好傾？）大家都有做直播，都係傾直播嘅嘢。」又坦言對汪小菲印象不俗，大讚他是做實事的人。莊鍶敏去年底跟台灣丈夫離婚，問到與汪小菲有否發展機會，她自言沒多想：「大家都係啱啱先識，當識多個朋友，冇特別諗。」問是否知道對方有女友？她即強調：「佢同我講佢係單身，不過人哋嘅私人事我冇特別問。」又承認已交換電話，因有工作問題想請教對方。

張穎穎重投市場 火辣派糧

汪小菲自稱單身，意味跟內地女星張穎穎已玩完！與大S離婚後，汪小菲很快便與張穎穎打得火熱，可惜只是3分鐘熱度，有指其母對張穎穎諸多不滿，而他又熱情好客，早前被內地傳媒拍得飯局後與長髮女子同車離開，令張穎穎沒有安全感，引發分手危機。

未知是否重投市場的關係，張穎穎最近在社交網相當活躍，頻頻Po性感相派福利，除穿上小背心單眼放電，又勤做運動Keep Fit，倒吊在鋼架上做出高難度動作，積極裝備自己。