做人千祈唔好講多過做，想強身健體，一定要付諸實行先得！AV業界資深人士神仙乙亦表示認同，仲話日本AV界有唔少以保健室為題材嘅作品，當中嘅美女保健員都係行動派，唔會齋講唔做，一於身體力行，同對方上演激烈嘅「保健運動」，令身心都咁舒暢呀！

提升持久力

於VENUS出品嘅《夜間之中出診察室》一片中，篠田優係一位相當受男士歡迎嘅保健員，咁多人鍾意搵佢幫手，除咗因為優妹又靚女又魅力迷人，而且佢仲有求必應！有男人覺得自己學業欠佳，優妹除咗會細心怜聽傾訴，仲會用其熟練口技刺激，然後再上床為對方發洩慾火同精力，等對方能夠專心學習。如果中年男士發覺雄風不振，篠田優就會用其高超床技，令對方嘅持久力大大提升，簡直係男人嘅救星呀！

由淺入深

喺PRESTIGE推出嘅《樂於助人的AV保健室》入面，鈴村愛里喺一間保健室工作，只要有人對於生理健康以及男女身體構造有問題，愛里都會樂於由淺入深咁解答同指導，仲會親身教導對方如何製造快感，由用手到用口，到進行床上交歡，佢都會同對方好好演練一番。不過，一對一教導都係唔夠效率，所以阿妹亦唔介意一次過貼身教導兩位男士，忙係忙咗少少，但係對於經驗豐富嘅愛里嚟講，絕對係卓卓有餘。

榨乾小鮮肉

片廠MEGAMI製作嘅《愛上年下男的癡女》，講藤井麗羅對於如何透過刺激男人嘅小菊花，作為強身健體方法相當有研究，而佢老公亦相當配合，更加樂於變身做M男角色，任由阿妹肆意玩弄！而麗羅呢個癖好唔知點解畀一個小鮮肉知道咗，對方更大感興趣，於是膽粗粗去到麗羅工作嘅保健室，而麗羅見到小鮮肉年輕力壯，即刻慾火中燒，更癡女上身盡情將對方榨乾。

簡評

本仙一向都好注重保健，所以亦特別欣賞日本AV嘅「保健室系列」作品。而喺今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意篠田優主演嘅《夜間之中出診察室》，原因係篠田優女人味濃郁，待人態度又溫柔，令人睇得如癡如醉！而篠田優一直都被視為性愛專家，喺片中由佢指導各種床上技巧及研究男女生理構造，顯得零舍專業，到上床「訓練」時，姿勢夠晒優美，令作品值得一睇再睇！